Oroscopo del 23 giugno, scopri cosa ti riservano gli astri

Nuova settimana e nuova giornata al via. Sarà memorabile? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Il calendario ripropone una nuova settimana ed una giornata da vivere al top: sarà piena di svolte decisive? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 23 giugno. LEGGI L'OROSCOPO DEL 2025

ARIETE Vivrete un bel dinamismo sociale: siete vivaci, propositivi e attirati da tutto ciò che stimola la mente. In amore vivete un momento intenso e coinvolgente, soprattutto se siete in coppia da poco; chi è single si mostra intraprendente e affascinante. Sul lavoro vi fate apprezzare per lo spirito collaborativo e la capacità di mediare nei gruppi. Avete una buona energia e sentite che le vostre idee trovano ascolto. Anche la fortuna vi assiste, sostenendo sogni e piccoli progetti personali. È un buon momento per mettere basi solide a ciò che desiderate costruire.

TORO La giornata si presenta armoniosa e concreta: affrontate tutto con calma e buon senso, senza fretta ma con grande determinazione. In amore siete brillanti e sicuri di voi, capaci di attrarre con naturalezza e affascinare con intelligenza; belle novità per chi cerca un incontro speciale. A lavoro siete creativi, attenti e brillanti soprattutto in ambiti comunicativi o artistici. I vostri sforzi sono ben riconosciuti. La fortuna è presente sotto forma di piccole conferme, contatti e intuizioni che aprono possibilità. Sentite di essere sulla strada giusta.

GEMELLI Oggi siete brillanti, simpatici e pieni di charme: la vostra voglia di interagire e divertirvi è alle stelle. In amore siete travolgenti: se siete single, non esitate a fare la prima mossa, e potreste rimanere sorpresi dalla risposta. Chi è in coppia gode di una giornata vivace e stimolante. Al lavoro tutto procede con agilità, nonostante qualche piccolo intoppo: sapete trovare soluzioni rapide ed efficaci. La fortuna vi sorride grazie alla vostra prontezza e alla capacità di cogliere le occasioni al volo. Un giorno frizzante e pieno di incontri.

CANCRO Giornata un po’ altalenante: avete tanta voglia di contatto umano ma potreste sentirvi fuori posto in alcuni contesti. In amore, le storie di lunga data vivono una fase dolce e passionale, mentre chi è single farebbe bene a cambiare ambiente per fare nuovi incontri. Sul lavoro mantenete il vostro solito impegno, anche se la routine vi pesa più del solito. Cercate di non farvi scoraggiare da piccoli rallentamenti. La fortuna è discreta: Marte vi sprona ad agire, ma conviene ascoltare anche i consigli di chi vi vuole bene.

LEONE Potreste sentirvi un po’ fraintesi, soprattutto in ambito familiare o amicale, ma saprete mantenere la calma. In amore siete travolti da emozioni forti: la passione è intensa, ma dovete evitare di agire d’impulso. Sul lavoro dimostrate affidabilità e precisione, ma occhio a possibili distrazioni o giudizi affrettati. La fortuna vi sostiene solo se agite con attenzione e lucidità. Serve sangue freddo nelle questioni delicate, ma il vostro impegno saprà essere premiato presto.

VERGINE Giornata positiva e concreta, con la vostra solita riservatezza che oggi diventa una qualità preziosa. In amore vi lasciate andare con più leggerezza del solito: chi ha una relazione stabile gode di intesa e complicità, mentre i single apprezzano un'atmosfera leggera ma intrigante. Nel lavoro siete impeccabili: programmate con precisione e riuscite a essere un punto di riferimento per colleghi e collaboratori. La fortuna vi accompagna nei piccoli gesti quotidiani: siete operosi e sapete far fruttare le occasioni senza forzare nulla.

BILANCIA Siete attivi e lucidi: siete mentalmente brillanti e particolarmente sensibili agli stimoli culturali e sociali. In amore sorprendete chi vi sta vicino con gesti inaspettati e una capacità di ascolto profonda, che rafforza i legami. I single sono favoriti negli incontri: avete fascino e sapete come usarlo. Sul lavoro spiccate per diplomazia e senso dell’equilibrio, qualità utili per risolvere tensioni tra colleghi. Anche la fortuna si fa sentire, con piccoli colpi di scena positivi. Sapete cogliere il meglio da ogni situazione.

SCORPIONE Le vostre energie vi spingono ad affermarvi con decisione, soprattutto in famiglia e nei rapporti più stretti. In amore siete intensi e sinceri, capaci di esprimere i vostri sentimenti senza timore: nuove esperienze vi aspettano, anche sorprendenti. Al lavoro siete precisi e determinati, chiudete questioni rimaste aperte e dimostrate il vostro valore. La fortuna oggi vi è favorevole: fidatevi del vostro intuito e potreste avere una piacevole conferma. Avete l’energia giusta per far brillare le vostre iniziative.

SAGITTARIO L’armonia non è sempre spontanea, ma sapete mantenere il controllo e reagire con fermezza alle piccole provocazioni quotidiane. In amore, se siete in coppia, cercate un dialogo più costruttivo e sincero; se siete single, il vostro spirito d’avventura vi rende affascinanti. Nel lavoro siete efficienti e puntuali, riuscendo a distinguervi per capacità organizzative. Alcune decisioni vanno prese con cautela, ma avete il coraggio di fare ciò che serve. La fortuna è un po’ capricciosa: meglio non azzardare eccessivamente oggi.

CAPRICORNO Giornata vivace e ricca di stimoli, con una forte spinta verso la vita sociale e nuovi scambi. In amore siete meno riservati del solito e più inclini a lasciarvi andare, anche solo per il piacere di divertirvi e conoscere. Chi è in coppia riceve notizie che scaldano il cuore. A lavoro, nonostante la fatica, sentite di aver dato il massimo e presto arriveranno i risultati. La fortuna oggi è legata ai contatti e alla vostra capacità di prendere iniziative: qualcosa di bello può accadere anche in modo inaspettato.

ACQUARIO Siete in parte vivaci ma non privi di qualche sbalzo d’umore: cercate leggerezza e libertà, ma rischiate di sentirvi inquieti. In amore siete incostanti: chi è in coppia vive fasi altalenanti, chi è single preferisce divertirsi senza pensieri. Sul lavoro siete metodici e portate a termine gli impegni con senso del dovere, anche se avvertite una certa stanchezza. La fortuna vi accompagna nella gestione delle relazioni e nella programmazione di piccoli viaggi. Cercate il piacere delle piccole cose, senza strafare.