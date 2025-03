Oroscopo del giorno, le previsioni del 19 marzo segno per segno

Tutto pronto per affrontare una nuova giornata: sarà da ricordare? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Ai nastri di partenza ecco una nuova giornata tutta da vivere: sarà ricca di svolte inattese? Lavoro, amore e finanze ti stupiranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 19 marzo.

LEGGI L'OROSCOPO DEL 2025

ARIETE Affrontate la giornata con determinazione e fiducia nelle vostre capacità. Venere vi regala una serata romantica e armoniosa con il partner, favorendo momenti di complicità e dolcezza. Plutone e Giove vi spingono a prendere decisioni importanti che potrebbero influenzare il vostro futuro, quindi valutate ogni scelta con attenzione. Marte, invece, vi consiglia di evitare spese superflue e di gestire con saggezza le vostre risorse economiche.

TORO Giornata di successo in tutti gli ambiti, caratterizzata da grandi soddisfazioni e solo qualche piccolo ostacolo da superare. In amore, il Sole e Nettuno regalano romanticismo e passione. Urano e il Sole rafforzano il tuo fascino, supportandoti con sensualità e passione, rendendo irresistibili le tue relazioni. Sul lavoro, è il momento ideale per mettere in luce le tue doti e dimostrare tutto il tuo valore, cogliendo al volo ogni opportunità. Per quanto riguarda i soldi, hai il via libera per spese e investimenti, ma con un occhio attento alla gestione intelligente delle risorse.

GEMELLI Ventata di energia positiva grazie alla presenza di Venere, che vi rende affascinanti e creativi. I flirt sono favoriti. Le nuove relazioni hanno ottime prospettive, mentre quelle già consolidate si rafforzano. Siete abili nell'organizzare momenti di socializzazione dopo il lavoro, grazie alla vostra naturale socievolezza. Mercurio e Plutone vi rendono protagonisti sul lavoro, con risultati eccellenti. Venere vi spinge a fare scelte oculate negli acquisti.

CANCRO Meraviglioso connubio astrale tra Marte e la Luna, che sprigiona un'energia positiva capace di rendere la giornata dinamica e stimolante. In amore, regna l'armonia con il partner e cresce il desiderio di migliorare la relazione, rafforzando la complicità. I single, invece, vivranno emozionanti avventure amorose, lasciandosi trasportare dalla passione e dal fascino delle nuove conoscenze. Dopo il lavoro, concediti una serata di puro relax dopo tutto l’impegno. Fai attenzione agli acquisti: Venere capricciosa potrebbe spingerti a spese impulsive poco vantaggiose.

LEONE Ottima giornata grazie alla presenza benefica di Giove e Mercurio. Venere vi dona intelligenza e capacità comunicative. Con la vostra dolce metà sperimentate un accordo completo, ma attenzione a non essere troppo possessivi. I single della prima decade vivranno momenti di conquista amorosa. La vostra personalità esuberante vi farà brillare nel lavoro. Evitate di essere spendaccioni.

VERGINE I pianeti sono ben disposti nei vostri confronti, creando un'energia favorevole in molti ambiti. Marte e Urano vi donano decisione, grinta e la giusta determinazione per farvi valere, aiutandovi a superare ogni sfida con coraggio. In amore, il periodo potrebbe essere altalenante sia per le coppie che per i single, ma il cielo planetario vi invita a esprimere i vostri sentimenti con prudenza e fedeltà, consolidando i legami più autentici. Sul lavoro, Urano vi guarda con favore, garantendo tempistiche perfette per portare a termine progetti e cogliere occasioni vantaggiose.

BILANCIA Ottimi auspici per amore, lavoro e denaro, con una giornata ricca di opportunità e gratificazioni. La Luna favorevole accende in voi un desiderio insaziabile di romanticismo e tenerezza, spingendovi a creare momenti speciali con il partner. Sul lavoro, la vostra precisione e puntualità non passano inosservate: i superiori apprezzano il vostro impegno e la vostra dedizione. Giove, inoltre, vi porta stima e ammirazione, aprendovi nuove porte e rafforzando la vostra immagine professionale.

SCORPIONE I pianeti sono perfettamente allineati, creando un clima di armonia familiare e favorendo un rafforzamento dei legami affettivi. La vostra sensibilità e comprensione nei confronti del partner sono straordinarie, rendendo la relazione più profonda e intensa. Tuttavia, fate attenzione a non alimentare inutili gelosie, mantenendo sempre un dialogo aperto e sereno. Sul lavoro, brillate per genialità e intuito, grazie anche alle vostre eccezionali capacità comunicative, che vi permettono di gestire ogni situazione con diplomazia ed efficacia.

SAGITTARIO Oggi, con la Luna nel vostro segno, sarete pervasi da un entusiasmo contagioso che vi arricchirà in ogni ambito. Venere e Mercurio vi donano slancio, calore umano e una spiccata empatia, rendendovi particolarmente affascinanti nelle interazioni. Plutone favorisce romantiche atmosfere, creando il contesto perfetto per rafforzare i legami di coppia, mentre i single potrebbero trovarsi all'inizio di una nuova storia emozionante. La vostra generosità si esprime anche nell’organizzazione del tempo libero, con idee coinvolgenti e piacevoli da condividere con chi vi sta a cuore, grazie al prezioso influsso della Luna.

CAPRICORNO Oggi la Luna vi conferisce energia ed entusiasmo necessari per affrontare la giornata con slancio. Armonizzate la sfera familiare con la relazione di coppia, trovando il giusto equilibrio tra affetti e responsabilità quotidiane. Il Sole, Nettuno e Saturno vi sostengono, aiutandovi a consolidare i vostri legami e a vivere momenti di intimità e passione con il partner. Sul lavoro, la vostra lucidità e determinazione vi permettono di gestire al meglio impegni e sfide, guadagnando il rispetto di colleghi e superiori. Dal punto di vista finanziario, siete in una fase di stabilità.

ACQUARIO Il transito di Plutone vi rende irresistibili, pieni di energia e grinta, pronti a conquistare ogni situazione con carisma e determinazione. Venere vi porta stimoli positivi da condividere con il partner, creando un’atmosfera di complicità e romanticismo. Per i single, si prospettano sfide amorose intriganti all’orizzonte, da affrontare con coraggio e spontaneità. Sul lavoro, i vostri superiori vi dimostrano sempre più fiducia e stima, un chiaro segnale che promozioni e successi potrebbero essere dietro l’angolo. Buone notizie anche dal fronte finanziario: nuove opportunità economiche si fanno strada.