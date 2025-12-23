Capodanno 2026, cosa fare a Verona: gli eventi in programma

Dai concerti in piazza ai cenoni gourmet, dalle feste in discoteca agli spettacoli culturali. Che si tratti di un grande evento in piazza Bra, di un raffinato cenone in una villa della Valpolicella, di un party o di una serata culturale, l’offerta della città scaligera per salutare il 2025 e dare il benvenuto al 2026 è ampia e variegata

L’Italia si conferma una calamita per il turismo internazionale in vista del passaggio al nuovo anno, posizionandosi come il secondo Paese più ricercato dagli europei per dare il benvenuto al 2026. Secondo i dati raccolti dal motore di ricerca Jetcost.it, che ha analizzato le prenotazioni e le ricerche reali per il periodo tra il 26 dicembre 2025 e il 4 gennaio 2026, l’interesse verso il Bel Paese è cresciuto del 10% rispetto allo scorso anno. Verona brilla nelle preferenze dei viaggiatori provenienti dal Nord Europa. Per i turisti tedeschi, infatti, la città scaligera è ufficialmente tra le dieci mete italiane più ambite per festeggiare il Capodanno, occupando la decima posizione in una classifica guidata da Roma e Milano. Allo scoccare della mezzanotte, Verona si illumina e regala uno spettacolo pirotecnico mozzafiato che ha come sfondo l'Arena.

Capodanno in musica Il fulcro dei festeggiamenti sarà il grande evento gratuito in Piazza Bra con un grande palco allestito tra l'Arena di Verona e Palazzo Barbieri. Il concerto in programma il 31 dicembre 2025 promosso dal Comune in collaborazione con Fondazione Arena di Verona e Arena di Verona Srl sarà animato e trasmesso in diretta radiotelevisiva con i finalisti di X Factor. RTL 102.5 e Radio Zeta sono pronte a festeggiare il capodanno con “BIG & BANG“. A partire dalle 21, la festa prenderà il via anche nella storica location a fianco dell’Arena dove RTL 102.5 sarà la protagonista del Capodanno veronese con l’animazione di Angelo Baiguini, Francesca Cheyenne, Jessica Brugali, Vanessa Grey e Diego Zappone e il dj set di Alessia Manzoni. La notte tra il 31 dicembre e l'1 gennaio il Mad’ in Italy ospiterà “Back to the Dance 80/90/00”, una serata pensata per far rivivere l’epoca d’oro della dance attraverso tre decenni che hanno segnato la storia della musica e del divertimento. Il Dorian Gray si trasforma in un grande circo per salutare il 2026 con musica, spettacoli e magia. La serata si divide in due sale: Main Room con musica anni ’90 e Privé con reggaeton e disco latino.

A teatro Ricca la proposta di spettacoli teatrali per Capodanno. L'appuntamento più classico è al Teatro Filarmonico, dove la Fondazione Arena di Verona organizza il tradizionale concerto di San Silvestro con musica lirica e sinfonica. Grande evento artistico al Teatro Nuovo alle 22.10 con lo spettacolo Fire of Georgia del Royal National Ballet of Georgia: 30 artisti in scena, 350 costumi per uno show acrobatico mozzafiato. Il 1° gennaio, al Teatro Ristori, il concerto sarà dedicato al mondo viennese con valzer e polke.



Salutare il 2025 al ristorante Molti ristoranti del centro storico propongono menù speciali a base di piatti della tradizione veneta, come il risotto all'Amarone, i tortellini di Valeggio e il pandoro, dolce tipico veronese. Il Ristorante Sottovoce, al piano alto dell'hotel VISTA Verona con terrazza panoramica sui tetti medievali della città, firma due menu esclusivi ideati dall’Executive Chef Fabio Aceti: tra le proposte Anguilla con zucca marinata e salsa ponzu e l’Anatra con foie gras, gallinacci e radice di soncino.

Una delle proposte enogastronomiche alternative per la serata del 31 dicembre è il Cenone di Capodanno presso Porta Palio, monumentale fortezza rinascimentale. Qui si può gustare un menu festivo con piatti tipici veronesi accompagnati da vini locali. La serata include anche una visita guidata al monumento e, per chi lo desidera, la possibilità di partecipare poi alla festa in piazza per il brindisi di mezzanotte.