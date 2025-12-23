Capodanno 2026, cosa fare a Torino: gli eventi in programma

L'offerta per la notte di San Silvestro nel capoluogo piemontese spazia dalle piazze gremite per i concerti gratuiti ai teatri che propongono spettacoli di gala, fino ancora ai ristoranti stellati e ai club più esclusivi. ascolta articolo

A Torino, la notte del 31 dicembre 2025 si celebra con un programma ricco di eventi che abbracciano musica, intrattenimento e convivialità. Al centro delle iniziative istituzionali c’è Torino Time, il grande concerto di Capodanno promosso e organizzato dal comune che quest'anno lascia Piazza Castello per spostarsi nell'Inalpi Arena. I quartieri dal capoluogo piemontese, da San Salvario a Vanchiglia, saranno costellati di eventi speciali e alcuni locali saranno aperti fino a tarda notte.

Capodanno di musica Dal pop al rock, dall’urban all’elettronica, tra artisti affermati e nuove voci della scena contemporanea: Torino Time, il concerto del 31 dicembre, sarà un racconto musicale collettivo, capace di intrattenere e divertire un pubblico variegato. Una grande festa, ma anche un omaggio alla storia, ricordando gli 80 anni dal referendum del 1946 e il primo voto delle donne italiane. Ad aprire la serata saranno gli irossa. A seguire saliranno sul palco le Bambole di Pezza, formazione rock-pop-punk attiva da oltre vent’anni e legata a tematiche sociali e civili. Il passaggio verso sonorità elettroniche sarà affidato ai Planet Funk. Presente anche la rapper torinese Beba, che affiancherà Marco Maccarini nella conduzione. Dopo lo scoccare della mezzanotte, la programmazione proseguirà con Deejay Time Live, il progetto firmato da Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, per chiudere la notte con un lungo dj set.

Il primo dell’anno la Città di Torino inaugura il 2026 con un grande evento musicale: Torino sei Regio!, un concerto che attraversa anniversari, prime storiche e rinascite. L’intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro.

A teatro Per chi alla musica preferisce il teatro, in programma al Teatro Colosseo mercoledì 31 dicembre alle 22.30 e giovedì 1° gennaio alle 17.30, c’è The Opera Locos: cinque cantanti lirici pronti a trasformare l’opera in uno spettacolo divertentissimo. Al Teatro Alfieri è previsto Cantando sotto la pioggia e al Teatro Gioiello La Locandiera di Goldoni. Al Teatro della Concordia, a Venaria Reale, si svolgerà invece Il Gran Galà di Capodanno. La serata inizierà alle 21 con l’accoglienza, seguirà alle 22 lo spettacolo comico-musicale con I Lucchettino e la Mabò Band. A mezzanotte brindisi con gli artisti e buffet dolce-salato, poi musica e festa fino alle prime luci del mattino. Il Teatro Cardinal Massaia accende la sua atmosfera festiva con Back to the 2026, uno spettacolo pensato per celebrare l’arrivo del nuovo anno attraverso le colonne sonore che hanno segnato decenni di storia cinematografica.

La Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino diventa il regno della fantasia dal 26 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 con il ritorno del Funny Magic Show. Dopo il successo dell’anno scorso, la rassegna torna con una maratona di spettacoli pensati per stupire grandi e piccoli.

A tavola Dai tradizionali agnolotti del plin ai bolliti misti, fino alle rivisitazioni gourmet dei grandi chef stellati, la tavola torinese è il preludio perfetto ai festeggiamenti della mezzanotte. Capodanno Grande Gatsby 2025 di EDIT Torino trasforma il ristorante in un viaggio nei ruggenti anni ’20. Lo spazio di via Cigna 96/17 diventa un salone segreto newyorkese, tra sax dal vivo, performer burlesque e un kit a tema consegnato all’ingresso per entrare subito nello spirito Charleston. La firma culinaria è di Walter Ferretto e Gabriele Bianco che propongono un menu in quattro portate tra tradizione, tecnica e creatività. Il ristorante El Beso, punto di riferimento in città per l'alta cucina messicana contemporanea, propone un menu degustazione curato da Tony Giron Caballero. E per il primo dell'anno, d'obbligo iniziare la giornata con una colazione regale in uno dei caffè storici di Piazza San Carlo, come il Caffè Torino o il San Carlo: gustare un “bicerin” (bevanda tipica a base di caffè, cioccolato e crema di latte) per darsi la carica e iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi.