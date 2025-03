Oroscopo del giorno, le previsioni del 3 marzo segno per segno

Un altro lunedì in calendario significa l'inizio di una nuova settimana e di una nuova giornata: sarà ricca di svolte positive? Lavoro, amore e finanze proporanno novità interessanti? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 3 marzo.

Oggi la fortuna è dalla vostra parte con armonia in famiglia e tra gli amici. In amore, cercate la conciliazione. Sul lavoro, dimostrate energia ma siate indulgenti con i colleghi. Evitate rischi finanziari, Mercurio non è dalla vostra parte.