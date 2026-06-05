Una giornata di eventi e dibattiti con alcuni dei maggiori autori nazionali e internazionali di letteratura romance. Una kermesse che promuove l'incontro tra lettori e appassionati del genere, tra giochi, firmacopie e tante sorprese alla Mostra d'Oltremare ascolta articolo

Napoli apre le porte alle grandi storie d'amore, quelle nate sulla carta che diventano fenomeni globali capaci di unire community digitali e appassionati di ogni età.

Romance Book Party 2026, alla Mostra d'Oltremare sabato 6 giugno, è un appuntamento imperdibile per tutti quelli che amano i libri, i film, le serie tv e anche i social media, lo spazio virtuale dove il dibattito su fiction e fantasy è sempre più vivace e partecipato.

Al centro dell'evento i lettori, principalmente, uniti dalla passione per i romanzi d'amore in tutte le sue numerose declinazioni, contemporary romance, romantasy, dark romance, e gli autori internazionali, a Napoli per incontri, dibattiti col pubblico e firmacopie.

Gli ospiti internazionali, da Mercedes Ron a Elísabet Benavent Napoli si fa punto d'incontro per la seconda volta per la community della letteratura romance, un genere che oggi è centrale all'interno del panorama editoriale globale, come provano le vendite e l'interesse degli aspiranti scrittori che si mettono alla prova col self-publishing e le piattaforme come Wattpad su cui nascono storie da milioni di letture.

Per gli incontri col pubblico e i firmacopie alla Mostra d'Oltremare arrivano alcune delle voci più apprezzate del panorama letterario nazionale e internazionale.

Tra queste piccano Mercedes Ron, autrice della "Cupables Saga" da cui sono stati tratti gli adattamenti cinematografici, la trilogia È colpa mia?, È colpa tua? e È colpa nostra?, e Elísabet Benavent, la scrittrice spagnola dei romanzi della saga Nei panni di Valeria, da cui è stata tratta la serie Netflix Valeria.

A Napoli ci saranno anche Catharina Maura, bestseller USA Today e Amazon, Laura Steven, scrittrice inglese con volumi primi sulla classifica del New York Times.

Ci saranno anche Nicole Teso, autrice veneta che farà anche da madrina della seconda edizione della kermesse, Elizabeth Red, Camy Blue, Ella Archer, Anna Zarlenga, Valentina Ferraro, Julie Reed e Isabella Vinci - solo per citarne qualcuna.

Tra i panel, l'omaggio a Sophie Kinsella Benavent parteciparà con Mercedes Ron al panel “Script to Screen: dal libro al grande schermo” dedicato al passaggio dei bestseller internazionali a produzioni cinematografiche e seriali di successi.

La romantic comedy moderna, invece, sarà al centro del panel realizzato in collaborazione con Salani Editore “Amori che lasciano il segno: l'art della Rom-com”.

Sul Main Stage del Teatro si parlerà anche di dark romance nel panel “Obsession: il fascino dell'oscurità” con Sperling & Kupfer.

Magia, emozione e passione, incece, saranno i temi della discussione con le Sorelle Archer dedicata al fantasy romantico.

I fan di sophie Kinsella, che è scomparsa prematuramente nel 2025, si riuniranno per celebrare la sua eredità nel panel “Confession of a Dreamer: l'eredità di Sophie Kinsella” in programma al Teatro per le 15.

Sempre tra i panel, un momento dedicato al sociale realizzato insieme a Susan G. Komen Italia e con la partecipazione dell'onorevole Carmen Di Lauro dedicato alla prevenzione oncologica femminile e alla fertilità. Approfondimento Tra fantasy e romance, la narrativa di genere è più popolare che mai

Tra passione per i libri e business Il Romance Book Party dedica poi ampio spazio ai professionisti dell'editoria attraverso tre panel dedicati a chi vuole intraprendere un percorso di scrittura o, da autore emergente, vuole farsi conoscere.

Le co-creatrici dell'evento Valentina Trombetta e Sara Menichetti, che dal 2025 organizzano il Romance Book Party a Napoli - sempre a Napoli lo scorso anno hanno curato l'organizzazione del Fantasia Book Party, dedicato alla narrativa fantasy - sono particolarmente orgogliose del lavoro sulla parte autori. Il più giovane al Book Party, Francesco Barone, ha 17 anni.

“Romance Book Party è un palco per gli autori affermati ma è anche un polo di business”, racconta Valentina Trombetta . “Ci sarà Hana Fox, per la prima volta in Italia a un evento romance, che si occupa di traduzione e business del romanzo indipendente all'estero. Daremo poi spazio agli autori che non hanno ancora pubblicato. Novità di quest'anno, la collaborazione col Book Romance di Roma e l'Area Wattpad, da dove vengono alcuni dei più recenti successi editoriali”.

Sara Menichetti sottolinea il crescente interesse per il romance da parte di chi ha scoperto questo mondo grazie a film e serie tv: “In questa edizione abbiamo dato ampio spazio al tema della trasposizione dal libro al film e alla serie tv, ne parleremo con gli ospiti di questa edizione tra cui Mercedes Ron che arriva a Napoli col suo quarto libro della sua saga”.



L'incontro tra lettori è centrale al Romance Book Party che inizia con un party ufficiale a Napoli la sera del 5 giugno.

Per gli amanti della lettura è stata allestita, inoltre, un'Area Gadget a tema con un té dedicato, come momento di aggregazione, e un'Area Gaming con giochi tradizionali declinati in chiave romance e il Gioco dell'Oca che consente la partecipazione all'estrazione di sconti e premi anche per la prossima edizione.

“L'Area Libri ospita corner di volumi pubblicati da Salani, Sperling & Kupfer, Rizzoli, De Agostini, Harper & Collins”, sottolinea Sara Menichetti che ricorda come l'acquisto di chicche e nuove versioni di volumi da collezionare sia una delle passioni dei lettori di libri romance.

Gli autori indipendenti metteranno a disposizione anche una certa quantità di libri gratuiti per i lettori da distribuire ai più curiosi dei loro lavori.