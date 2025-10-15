“È Colpa Nostra?”, arriva il film che chiude la trilogia Culpables

Esce il 16 ottobre su Amazon Prime Video il terzo e ultimo capitolo della saga tratta dai best-seller di Mercedes Ron. Dopo gli eventi di “È Colpa Tua?” e la rottura, Noah e Nick si ritrovano al matrimonio di Jenna e Lion, determinati a non riavvicinarsi

Arriva il 16 ottobre su Amazon Prime Video (e visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) È Colpa Nostra?, attesissimo film che chiude Culpables, la trilogia di successo planetario tratta dai best-seller del New York Times e firmata da Mercedes Ron. Il terzo e ultimo capitolo sbarca sulla piattaforma dopo È Colpa Mia? - che ha raggiunto la top 10 in oltre 190 Paesi - e È Colpa Tua?, attestatosi come il film Original internazionale più visto su Prime Video al momento del lancio.

Dov’eravamo rimasti

Alla fine di È Colpa Tua? Noah - disperata per l’avvicinamento fra Nick e Sofia - va da Charlie, ma lì trova solo Michael e i due finiscono a letto insieme. La ragazza se ne pente subito e torna al campus dove trova Nick, che prima la prega di perdonarlo ma poi capisce che fra lei e Michael è successo qualcosa e la lascia.

La trama di “È Colpa Nostra?”

Dopo la rottura Noah e Nick si ritrovano al matrimonio di Jenna e Lion. Lui, ormai erede dell’impero imprenditoriale del nonno, non riesce a perdonarla per il tradimento con Michael, mentre lei - che ha appena avviato la sua vita professionale - cerca di non riaccendere la fiamma.