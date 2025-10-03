Nicole Wallace sarà la protagonista di Postcards from Italy

La star spagnola protagonista della saga È colpa mia?, il cui ultimo capitolo È colpa nostra? arriverà su Prime Video il prossimo 16 ottobre, ha firmato un accordo esclusivo con Amazon MGM Studios per la gestione dei talenti

L'accordo arriva sulla scia dell'incredibile successo del franchise Culpables, basato sulla trilogia scritta da Mercedes Ron , bestseller del New York Times. I primi due film, intitolati È colpa mia? e È colpa tua? - usciti nel 2023 e nel 2024 - detengono il record come produzioni originali internazionali più viste su Prime Video.

In base all'accordo, Nicole Wallace collaborerà con Amazon MGM Studios per trovare progetti in cui recitare nell'ambito dell'offerta televisiva e cinematografica globale su Prime Video . Il primo progetto che la vedrà coinvolta è Postcards From Italy, la serie italiana in lingua inglese recentemente annunciata diretta dal Premio Oscar Jessica Yu (Tredici, Only Murders in the Building).

Perché Nicole Wallace

"Nicole Wallace ha conquistato il pubblico di tutto il mondo grazie alla sua interpretazione autentica nel franchise Culpables", ha dichiarato Nicole Clemens, vicepresidente e responsabile delle produzioni originali internazionali di Prime Video e Amazon MGM Studios. "La sua naturale capacità di conferire profondità emotiva ai suoi personaggi è apprezzata da spettatori di diversi Paesi e culture. Questo accordo rafforza il nostro impegno nel coltivare talenti internazionali emergenti che possano contribuire a raccontare storie avvincenti per il nostro pubblico globale".

Wallace, che ha la doppia cittadinanza statunitense e spagnola, ha dichiarato: "Questa partnership è un'opportunità da sogno per crescere, collaborare con voci visionarie e contribuire a dare vita a storie significative". L'attrice ha poi confesssato: "Mentre mi preparo a interpretare Mia in Postcards from Italy, diretto dalla brillante Jessica Yu, mi sento più ispirata che mai a spingermi oltre la mia creatività, esplorando personaggi profondi e complessi".