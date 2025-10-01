24 film da vedere al cinema a ottobre, da Together a Tron: Ares

11/24 ©Webphoto

La ragazza del coro - 9 ottobre. Lucija è una sedicenne timida e sensibile che frequenta il prestigioso liceo cattolico di Lubiana. Per soddisfare le aspettative della madre e ottenere il permesso di trascorrere le vacanze estive a Parigi, deve mantenere ottimi voti. Non ha esperienza musicale ma, un giorno, viene invitata a unirsi al coro femminile della scuola, un privilegio riservato alle studentesse più talentuose. Lì, tra note e silenzi, si confronta con i primi turbamenti e interrogativi della vita, esplorando temi come la sessualità e le regole sociali