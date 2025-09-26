Tron: Ares, l'importanza della musica dei Nine Inch Nails per il film

Fin dall’inizio, l’universo di Tron ha intrecciato la propria identità visiva e narrativa con colonne sonore capaci di segnare un’epoca. Nel 1982 il film originale si appoggiava al talento pionieristico di Wendy Carlos, mentre Tron: Legacy del 2010 entrava di diritto nella memoria collettiva grazie alla colonna sonora dei Daft Punk. Ora, con Tron: Ares, a raccogliere il testimone saranno Trent Reznor e Atticus Ross, che firmeranno per la prima volta un progetto cinematografico sotto il nome Nine Inch Nails

La colonna sonora che segna il ritorno di Tron: Ares è firmata da niente po’ po’ di meno che i Nine Inch Nails.

Fin dall’inizio, l’universo di Tron ha intrecciato la propria identità visiva e narrativa con colonne sonore capaci di segnare un’epoca. Nel 1982 il film originale si appoggiava al talento pionieristico di Wendy Carlos, mentre Tron: Legacy del 2010 entrava di diritto nella memoria collettiva grazie alla colonna sonora divenuta leggendaria dei Daft Punk. Ora, con Tron: Ares, a raccogliere il testimone saranno Trent Reznor e Atticus Ross, che firmeranno per la prima volta un progetto cinematografico sotto il nome Nine Inch Nails. Parliamo dunque di una saga cinematografica che vive di musica, motivo per cui era doveroso da parte del regista che firma questo nuovo capitolo dell'epopea parlare del rapporto che questa attesissima pellicola intreccia con la sua soundtrack.

A raccontare l’impatto della scelta dei Nine Inch Nails è Joachim Rønning: il cineasta ha sottolineato quanto la musica del duo sopracitato abbia influito direttamente sulle riprese del film. “La musica è una parte enorme del franchise... Quando hanno accettato di lavorare come Nine Inch Nails è stato un colpo incredibile. Lo sapevo già mentre giravo e mi immergevo nella loro musica ogni giorno per entrare nel giusto stato d’animo” ha spiegato Rønning.