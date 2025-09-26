Tron: Ares, l'importanza della musica dei Nine Inch Nails per il film

Tron: Ares, il regista spiega l'importanza della musica dei Nine Inch Nails per il filmCinema Credits: Webphoto e Getty Images
Fin dall’inizio, l’universo di Tron ha intrecciato la propria identità visiva e narrativa con colonne sonore capaci di segnare un’epoca. Nel 1982 il film originale si appoggiava al talento pionieristico di Wendy Carlos, mentre Tron: Legacy del 2010 entrava di diritto nella memoria collettiva grazie alla colonna sonora divenuta leggendaria dei Daft Punk. Ora, con Tron: Ares, a raccogliere il testimone saranno Trent Reznor e Atticus Ross, che firmeranno per la prima volta un progetto cinematografico sotto il nome Nine Inch Nails. Parliamo dunque di una saga cinematografica che vive di musica, motivo per cui era doveroso da parte del regista che firma questo nuovo capitolo dell'epopea parlare del rapporto che questa attesissima pellicola intreccia con la sua soundtrack.
A raccontare l’impatto della scelta dei Nine Inch Nails è Joachim Rønning: il cineasta ha sottolineato quanto la musica del duo sopracitato abbia influito direttamente sulle riprese del film. “La musica è una parte enorme del franchise... Quando hanno accettato di lavorare come Nine Inch Nails è stato un colpo incredibile. Lo sapevo già mentre giravo e mi immergevo nella loro musica ogni giorno per entrare nel giusto stato d’animo” ha spiegato Rønning.
Un suono che plasma l’atmosfera del film
Secondo Joachim Rønning, il contributo dei Nine Inch Nails non si limita a una colonna sonora memorabile: il loro stile ha modellato l’intero tono del film, orientandolo verso un’estetica più aspra e “terrena”. “Il loro stile ha influenzato anche la mia visione del mondo reale nel film, dandogli un tocco industrial e più cupo” ha dichiarato. In questo modo, la tradizione musicale della saga si arricchisce di un nuovo tassello, confermando il ruolo centrale della musica nel plasmare l’immaginario di Tron.
Un ritorno atteso da quindici anni
Sono trascorsi quasi quindici anni dall’uscita di Tron: Legacy, con Garrett Hedlund protagonista nelle vesti di Sam Flynn. Il 10 ottobre segnerà il ritorno dell’universo creato da Disney con Tron: Ares, diretto da Joachim Rønning, già regista di Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales. Protagonista sarà Jared Leto, interprete del programma Ares, dotato di un’intelligenza superiore e inviato nel mondo reale con una missione mortale.
Accanto a lui, un cast ricco di volti noti: Greta Lee, Evan Peters, Jodie Turner-Smith, Hasan Minhaj, Arturo Castro e Gillian Anderson, che daranno corpo a un’avventura che intreccia dimensioni virtuali e realtà tangibile.
Dalla difficoltà di Legacy al rilancio con Ares
Contrariamente a quanto molti credono, Tron: Legacy non fu un insuccesso al botteghino, ma le aspettative di Disney furono disattese, facendo ipotizzare che il marchio potesse restare congelato a lungo. Negli anni, però, l’apprezzamento per il film è cresciuto, convincendo gli studios a investire in una nuova avventura. Così è nato Tron: Ares, che riporta sul grande schermo un immaginario amato da generazioni di spettatori.
Il cinema come esperienza totale
Nel corso di un’intervista rilasciata a Collider, Rønning ha insistito sull’importanza di vivere Tron: Ares in sala, qualunque sia il formato. “Ovviamente l’IMAX è un’esperienza immersiva, specialmente per un film come questo. L’abbiamo girato pensando a quel formato e il risultato porta davvero a un altro livello. Ma non tutti hanno accesso all’IMAX, e ciò che conta è vederlo sul grande schermo. Amo anche la versione Dolby per la proiezione laser e il Dolby Atmos” ha raccontato.
Chi ha già assistito alle prime proiezioni conferma che l’IMAX offre un impatto straordinario, soprattutto quando la colonna sonora dei Nine Inch Nails accompagna le scene a schermo pieno: “Oh yeah, this is why I go to the movies” ("Oh sì! Questo è il motivo per cui vado a vedere i film al cinema!").
Un’opera in continua evoluzione
Come spesso accade in produzioni di questa portata, anche Tron: Ares ha subito modifiche fino all’ultimo istante. “I film sono un processo liquido che non finisce mai” ha spiegato Rønning. “Ho chiuso il master DCP solo pochi giorni fa. Fino all’ultimo ho continuato a rivedere dettagli”. Tra gli ultimi ritocchi, il regista cita l’aggiunta di vibrazioni di camera nella sequenza dell’inseguimento sullo skimmer d’acqua, per rendere più dinamica l’azione.
Rønning si è definito un perfezionista, attento a ogni particolare, anche quando non sposta l’ago della bilancia. Con oltre duemila effetti visivi realizzati da Industrial Light & Magic e le tute create da Wētā, il film ha unito scenografie pratiche girate a Vancouver e asset digitali, per dare al mondo reale un aspetto tangibile, cupo e industriale. In questo, la colonna sonora dei Nine Inch Nails ha svolto un ruolo decisivo.
Scene tagliate e segreti custoditi
Il film ha una durata di circa due ore e non mancano sequenze eliminate. Il regista conferma l’esistenza di alcune scene scartate prima che venissero completate in fase di post-produzione, motivo per cui difficilmente vedranno la luce. “Forse un giorno potremo parlare di una scena che mi manca e che non è nel film finale, ma non ora” ha rivelato Rønning.
Appuntamento in sala
Tron: Ares arriverà nei cinema il 10 ottobre 2025, riportando il pubblico dentro l’universo futuristico e visivamente travolgente di una saga che ha fatto della musica un elemento narrativo imprescindibile. Dopo Wendy Carlos e Daft Punk, il nuovo capitolo può contare sulla potenza dei Nine Inch Nails, pronti a scrivere un nuovo capitolo sonoro nella storia di Tron.
