Tron: Ares, il nuovo trailer con la colonna sonora dei Nine Inch Nails

Disney ha pubblicato il primo trailer ufficiale (che potete guardare in alto, nel video che trovate in testa a questo articolo) di Tron: Ares, il nuovo capitolo della celebre saga fantascientifica nata negli anni Ottanta. Il film, diretto da Joachim Rønning, sarà protagonista di un’importante anteprima durante il San Diego Comic-Con della prossima settimana, nell’ambito dell’evento Hall H. Nel frattempo, il video diffuso online offre uno sguardo anticipato sul tono e sui contenuti di una storia che si annuncia come un'allegoria pungente della contemporaneità, tra intelligenza artificiale, tecnologia e realtà virtuale.

Tron: Ares suona proprio come l’allegoria digitale del nostro tempo, e nel trailer ufficiale l’IA è tanto presente quanto la musica dei Nine Inch Nails, per dire. La band capitanata da Trent Reznor torna con un nuovo singolo per l’occasione.

Il ritorno del mondo digitale: trama e suggestioni

Ambientato in un futuro non troppo distante dal nostro presente, Tron: Ares prosegue la narrazione del mondo digitale già esplorato nei precedenti capitoli della saga. Al centro del film c’è Ares, un guerriero sintetico interpretato da Jared Leto, vincitore del premio Oscar, che giunge sulla Terra in un’esplosione di luci rosso neon, attraversando paesaggi dominati da cicli di luce e scenari elettronici. L’estetica, fedele all’universo visivo del franchise, richiama le iconiche atmosfere della serie con nuove invenzioni visive, tra cui l’ormai familiare simbolo fluttuante a forma di “U” capovolta, che nel trailer si impone tra effetti laser e costruzioni di percorsi digitali.



Diretto da Joachim Rønning e con Jared Leto

Tron: Ares è diretto da Joachim Rønning e interpretato da Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith, Arturo Castro, Cameron Monaghan, con Gillian Anderson e Jeff Bridges. Sean Bailey, Jeffrey Silver, Justin Springer, Jared Leto, Emma Ludbrook e Steven Lisberger sono i produttori, mentre Russell Allen è il produttore esecutivo.

Una metafora sul presente: la tecnologia protagonista

Il film si propone come specchio dei tempi, trasformando il racconto fantascientifico in una riflessione sulle derive tecnologiche del nostro secolo. A sottolinearlo è il personaggio di Julian Dillinger, interpretato da Evan Peters, un dirigente aziendale che nel trailer pone domande dirette: “So much talk of AI and big tech today”, dice, prima di aggiungere: “Virtual worlds, what are they going to look like? When will we get there? They are coming here” (in italiano: “Si parla tanto oggi di intelligenza artificiale e big tech. I mondi virtuali, come saranno? Quando ci arriveremo? Stanno arrivando qui”). Le sue parole, prive di retorica idealista, rimandano a un’immaginazione del futuro ormai prossima a diventare realtà. Queste parole annunciano profeticamente il nuovo trailer di Tron: Ares.



Un volto familiare nel cyberspazio: Kevin Flynn è ancora lì

Il film riporta in scena anche Kevin Flynn, il protagonista originario di Tron, interpretato da Jeff Bridges. L’iconico programmatore rimane una presenza spirituale nel cuore della rete digitale, ancorato alla matrice originaria che ha reso celebre il franchise. La sua partecipazione contribuisce a legare il nuovo film alle radici storiche della saga, creando un ponte narrativo tra le generazioni di spettatori e personaggi.

Il ritorno dei Nine Inch Nails: nuovo singolo e colonna sonora per Tron: Ares

In occasione del lancio del trailer ufficiale di Tron: Ares, è arrivato anche il nuovo brano dei Nine Inch Nails, la celebre band vincitrice di un Grammy e autrice della colonna sonora del film. Dopo un silenzio discografico durato cinque anni, il gruppo è tornato con As Alive As You Need Me To Be, singolo accompagnato da un videoclip ufficiale e già presente all’interno del trailer.

Il brano anticipa Tron: Ares (Original Motion Picture Soundtrack), la colonna sonora del film composta interamente dai Nine Inch Nails e in uscita il 19 settembre per Interscope Records. Si tratta della prima volta in cui la band firma una colonna sonora cinematografica come gruppo, anche se i membri Trent Reznor e Atticus Ross hanno all’attivo oltre venti colonne sonore realizzate come duo, con un palmarès che include due Oscar, tre Golden Globe, un Grammy e un Emmy.

La loro nuova creazione musicale si lega perfettamente alle atmosfere di Tron: Ares, amplificandone la forza visiva e l’impatto emotivo. Il film, terzo capitolo della saga di Tron, arriverà nelle sale italiane il 9 ottobre, distribuito da Disney.

Uscita nelle sale: appuntamento a ottobre

Tron: Ares farà il suo debutto nei cinema italiani il 9 ottobre 2025, mentre il 10 ottobre uscirà nelle sale statunitensi, segnando un nuovo capitolo per una saga che, a distanza di oltre quarant’anni dalla sua nascita, continua a interrogare il rapporto tra uomo e tecnologia, realtà e simulazione, con uno stile visivo e narrativo che si rinnova pur restando fedele alle sue origini.



