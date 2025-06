Black Phone 2, trailer del film con Ethan Hawke nei panni del Rapace

È uscito nelle scorse ore il trailer ufficiale di Black Phone 2, il sequel di Blumhouse in cui Ethan Hawke torna a incarnare il terrore.

L’attore, quattro volte candidato all’Oscar, torna a incarnare il terrore riprendendo il ruolo che ha segnato una delle sue interpretazioni più disturbanti: Il Rapace, figura sinistra e spietata, che torna a tormentare Finn, interpretato ancora da Mason Thames.

Il male ritorna… e il telefono squilla ancora: sono passati quattro anni dagli eventi che avevano scosso l’esistenza del tredicenne Finn: dopo essere stato rapito da un brutale assassino noto come Il Rapace, il ragazzo era riuscito a ribellarsi e a uccidere il suo aguzzino, diventando l’unico sopravvissuto tra le sue vittime. Ma la morte non ha posto fine all’orrore. Il male ha trovato un nuovo canale per manifestarsi… e il telefono nero è tornato a squillare.



Potete guardare il trailer di Black Phone 2 nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.



Visioni, sogni e un legame inquietante

Nel frattempo, Finn, ora diciassettenne, si scontra con le cicatrici lasciate dall’esperienza del sequestro, mentre Gwen, che ha compiuto quindici anni, si ritrova intrappolata in un incubo ricorrente. Durante i suoi sogni, il telefono nero comincia a squillare anche per lei, facendole ascoltare inquietanti chiamate e mostrando visioni di tre bambini intrappolati in un campo invernale chiamato Alpine Lake.

Determinata a comprendere il significato di questi messaggi, Gwen convince Finn a seguirla proprio in quel luogo remoto, durante una violenta tempesta di neve. Quello che scopriranno al campo sarà un segreto sconvolgente che legherà in modo profondo e personale Il Rapace alla storia della loro famiglia. I due fratelli saranno costretti ad affrontare un nemico che, nonostante la morte, si è fatto ancora più potente — e più radicato nelle loro vite — di quanto avrebbero mai potuto immaginare.

Una produzione firmata Derrickson e Blumhouse

Dietro la macchina da presa torna Scott Derrickson, già regista e sceneggiatore del primo film, che firma anche la sceneggiatura di questo secondo capitolo insieme a C. Robert Cargill. Entrambi sono coinvolti anche nella produzione, affiancati da Jason Blum per Blumhouse. Basato sui personaggi creati da Joe Hill, autore del racconto The Black Phone e figlio di Stephen King, il film vede Adam Hendricks e Ryan Turek in qualità di produttori esecutivi.

Un cast rinnovato tra volti noti e nuove presenze

Oltre a Mason Thames e Madeleine McGraw, il cast accoglie anche volti già noti come Jeremy Davies, che torna nei panni di Terrence, padre di Finn e Gwen, e Miguel Mora, nel ruolo del fratello di una delle vittime di The Grabber. Tra i nuovi ingressi spicca il candidato all’Oscar Demián Bichir (The Nun, A Better Life), che interpreta il responsabile del campo, affiancato da Arianna Rivas (A Working Man), nei panni della sua nipote. Completano il cast Maev Beaty (Beau ha paura) e Graham Abbey (Under the Banner of Heaven).

Il successo del primo capitolo e il nuovo debutto

Distribuito da Universal Pictures e Blumhouse, The Black Phone è stato uno dei maggiori successi del cinema horror del 2022, ottenendo il plauso della critica e incassando oltre 160 milioni di dollari a livello globale.

Forte di questo risultato, Black Phone 2 si prepara a replicare il successo, promettendo una nuova, agghiacciante evoluzione della storia.

Il film uscirà nei cinema statunitensi il 17 ottobre 2025. Il trailer ufficiale offre un primo sguardo a quello che si preannuncia come un incubo ancora più profondo.

