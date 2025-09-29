A Big Bold Beautiful Journey, tutto sul film con Margot Robbie al cinema dal 2 ottobreCinema ©Webphoto
Introduzione
Il 2025 segna l’arrivo di A Big Bold Beautiful Journey - Un Viaggio Straordinario, una pellicola diretta da Kogonada (regista statunitense nato in Corea del Sud) e interpretata dai celebri Colin Farrell e Margot Robbie.
Il film promette di catturare il pubblico con un racconto che mescola elementi di road movie a un tocco di mistero e riflessione personale, grazie anche alla regia precisa di un sempre eccezionale Kogonada e alla sceneggiatura di Seth Reiss.
Preparatevi a un viaggio straordinario, come dice il titolo stesso (perlomeno nella versione italiana) tra emozione e GPS.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su A Big Bold Beautiful Journey, che arriverà nelle sale cinematografiche a partire dal 2 ottobre 2025. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale della pellicola nel video che trovate in alto, nella clip posta in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
Trama: un viaggio guidato dal destino e dalla tecnologia
La storia del film A Big Bold Beautiful Journey - Un Viaggio Straordinario segue David, un uomo che si mette in viaggio per partecipare a un matrimonio a bordo della sua vecchia auto, equipaggiata con un GPS. Durante il percorso, David incontra una donna misteriosa, Sarah, e insieme iniziano un itinerario insolito, guidato dalle indicazioni del sistema di posizionamento satellitare. Quello che inizia come un semplice tragitto verso una cerimonia si trasforma ben presto in un’avventura che esplora incontri inattesi e momenti di introspezione.
Interpreti e personaggi
Il cast principale del film A Big Bold Beautiful Journey - Un Viaggio Straordinario vede Colin Farrell nel ruolo di David e Margot Robbie in quello di Sarah. Tra gli altri interpreti figurano Kevin Kline, Jennifer Grant, Jacqueline Novak, Calahan Skogman, Chloe East, Phoebe Waller-Bridge, Hamish Linklater e Lily Rabe, che interpreta la madre di Sarah. Completano il gruppo Billy Magnussen, Yuvi Hecht, Shelby Simmons, Jodie Turner-Smith, Sarah Gadon, Lucy Thomas e Brandon Perea, dando vita a un ensemble ricco e variegato, in grado di rendere credibile e coinvolgente il percorso narrativo del film.
Produzione: dalla Black List a un grande investimento internazionale
Il progetto di A Big Bold Beautiful Journey - Un Viaggio Straordinario nasce nel dicembre 2020, quando A Big Bold Beautiful Journey entra nella prestigiosa lista annuale The Black List, riservata alle sceneggiature più apprezzate e promettenti non ancora prodotte. Nel febbraio 2024 viene ufficializzato che Kogonada avrebbe diretto il film, con Seth Reiss a ricoprire anche il ruolo di produttore. Contestualmente, Margot Robbie e Colin Farrell sono annunciati come i protagonisti, in trattativa per i ruoli principali.
Pochi giorni dopo, il magazine statunitense Deadline riferisce che Sony Pictures ha siglato un accordo per la produzione del film, del valore di circa 50 milioni di dollari, durante il Festival internazionale del cinema di Berlino, descrivendo la sceneggiatura come “una delle sceneggiature più gettonate del mercato”. Ad aprile dello stesso anno, il cast si arricchisce con Lily Rabe, Jodie Turner-Smith, Phoebe Waller-Bridge e l’esordiente Lucy Thomas. Le riprese prendono il via nello stesso mese in California.
Successivamente, a maggio, il cast si completa con Billy Magnussen, Sarah Gadon, Hamish Linklater, Brandon Perea, Yuvi Hecht, Calahan Skogman, Chloe East, Jacqueline Novak e Jennifer Grant, portando così sullo schermo una combinazione di talenti consolidati ed emergenti.
Promozione e teaser trailer
La campagna promozionale del film A Big Bold Beautiful Journey - Un Viaggio Straordinario si è aperta ufficialmente il 29 maggio 2025, con la pubblicazione da parte di Sony Pictures del teaser trailer, che offre al pubblico un primo assaggio dell’atmosfera e del tono della pellicola.
Distribuzione: date e sale
Originariamente prevista per il 9 maggio 2025, la distribuzione negli Stati Uniti del film A Big Bold Beautiful Journey - Un Viaggio Straordinario viene successivamente posticipata al 19 settembre 2025.
In Italia, A Big Bold Beautiful Journey - Un Viaggio Straordinario arriverà nelle sale grazie a Eagle Pictures a partire dal 2 ottobre 2025.
Aspetti tecnici: un team creativo di alto livello
La fotografia del film A Big Bold Beautiful Journey - Un Viaggio Straordinario è curata da Benjamin Loeb, mentre il montaggio porta la firma di Susan E. Kim.
Gli effetti speciali sono affidati a Jeremy Hays, le musiche a Joe Hisaishi, i costumi a Arjun Bhasin, il trucco a Nana Fischer e la direzione artistica a Mary Florence Brown. Questo ensemble tecnico contribuisce a dare al film una dimensione visiva e sonora particolarmente raffinata e immersiva.