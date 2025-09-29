A Big Bold Beautiful Journey, tutto sul film con Margot Robbie

Il progetto di A Big Bold Beautiful Journey - Un Viaggio Straordinario nasce nel dicembre 2020, quando A Big Bold Beautiful Journey entra nella prestigiosa lista annuale The Black List, riservata alle sceneggiature più apprezzate e promettenti non ancora prodotte. Nel febbraio 2024 viene ufficializzato che Kogonada avrebbe diretto il film, con Seth Reiss a ricoprire anche il ruolo di produttore. Contestualmente, Margot Robbie e Colin Farrell sono annunciati come i protagonisti, in trattativa per i ruoli principali.

Pochi giorni dopo, il magazine statunitense Deadline riferisce che Sony Pictures ha siglato un accordo per la produzione del film, del valore di circa 50 milioni di dollari, durante il Festival internazionale del cinema di Berlino, descrivendo la sceneggiatura come “una delle sceneggiature più gettonate del mercato”. Ad aprile dello stesso anno, il cast si arricchisce con Lily Rabe, Jodie Turner-Smith, Phoebe Waller-Bridge e l’esordiente Lucy Thomas. Le riprese prendono il via nello stesso mese in California.

Successivamente, a maggio, il cast si completa con Billy Magnussen, Sarah Gadon, Hamish Linklater, Brandon Perea, Yuvi Hecht, Calahan Skogman, Chloe East, Jacqueline Novak e Jennifer Grant, portando così sullo schermo una combinazione di talenti consolidati ed emergenti.