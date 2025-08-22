Nelle scorse ore è uscito un nuovo video che anticipa ciò che vedremo nell’attesissima avventura tra amore e memoria con protagonisti i due divi di Hollywood. Ecco il trailer fresco di pubblicazione che offre uno sguardo ulteriore alla commedia che intreccia romanticismo e immaginazione

È uscito un nuovo trailer del film A Big Bold Beautiful Journey, la commedia romantica e fantastica che vede protagonisti Margot Robbie e Colin Farrell.

Il trailer fresco di pubblicazione (che potete guardare nel video che trovate in alto, la clip posta in testa a questo articolo) offre uno sguardo ulteriore alla commedia che intreccia romanticismo e immaginazione. Si tratta infatti di un film in bilico tra la love story e la pellicola fantastica.

A Big Bold Beautiful Journey è atteso nelle sale italiane a partire dal 2 ottobre 2025, distribuito da Eagle Pictures. Vede come protagonisti Margot Robbie e Colin Farrell, impegnati in un viaggio che li costringe a ripercorrere letteralmente la propria esistenza. Diretto dal regista sudcoreano naturalizzato americano Kogonada, il film arriverà in Italia poche settimane dopo la distribuzione negli Stati Uniti.

Un navigatore alla ricerca della felicità

La premessa narrativa è tanto insolita quanto affascinante: cosa accadrebbe se il nostro navigatore satellitare decidesse di guidarci non solo sulle strade reali, ma anche lungo un percorso interiore verso la felicità? È da questo spunto che nasce A Big Bold Beautiful Journey - Un viaggio straordinario, commedia che trasforma un dispositivo tecnologico in strumento del destino. Il trailer appena pubblicato offre un assaggio del tono onirico e insieme ironico della storia, in cui i due protagonisti si trovano trascinati in un’esperienza fuori dall’ordinario.

La trama: due sconosciuti legati dal destino

In A Big Bold Beautiful Journey incontriamo David, interpretato da Colin Farrell, e Sarah, a cui dà volto Margot Robbie. I due si conoscono durante un matrimonio, circostanza tipica per l’avvio di una possibile relazione. La scintilla, però, fatica ad accendersi: entrambi hanno ragioni personali per tenere a distanza l’idea della felicità. Il fato, o forse una tecnologia capricciosa, interviene allora attraverso il navigatore di David, che lo costringe a intraprendere un “viaggio straordinario” insieme a Sarah. I due protagonisti si ritroveranno così a rivivere momenti cruciali della propria vita, osservandoli anche attraverso lo sguardo dell’altro e condividendo ricordi che assumono nuovi significati.

Dalla “black list” al grande schermo

La sceneggiatura di A Big Bold Beautiful Journey porta la firma di Seth Reiss e proviene dalla celebre “black list” hollywoodiana, ovvero quella raccolta di copioni giudicati di grande valore ma rimasti a lungo senza una trasposizione filmica. L’interesse di Sony Pictures ha reso possibile la realizzazione del progetto, investendo 50 milioni di dollari per dare vita al film e assicurarsi due interpreti di primo piano come Margot Robbie e Colin Farrell. Per l’attore irlandese si tratta di una nuova collaborazione con Kogonada, dopo l’esperienza in After Yang (2021), distribuito in Italia esclusivamente su Sky.

Un cast di grande richiamo

Accanto ai due protagonisti, il film può contare su un gruppo di interpreti di rilievo. Nel cast figurano Phoebe Waller-Bridge, Lily Rabe, Billy Magnussen e Jodie Turner-Smith, nomi che arricchiscono ulteriormente un’opera costruita per unire emozione e spettacolo. L’attesa per l’uscita è alta, alimentata dal fascino di una storia che mescola ricordi personali, destino e il linguaggio universale dell’amore.

Potete guardare il nuovo trailer ufficiale del film A Big Bold Beautiful Journey nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.