Tre ciotole, trama e cast del film tratto dal libro di Michela Murgia

Il film è stato realizzato con il contributo del Ministero della Cultura italiano e con il sostegno del Gobierno de España. La produzione è firmata da Ruvido Produzioni, Bartlebyfilm e Vision Distribution, in collaborazione con Cattleya, Buenapinta Media, Bteam Prods, Colosé Producciones e Perdición Films, e con la partecipazione di Sky, RTVE e MAX. La sceneggiatura è stata scritta da Enrico Audenino insieme a Isabel Coixet, mentre la fotografia porta la firma di Guido Michelotti. Vision Distribution curerà anche la distribuzione nelle sale italiane con uscita fissata per il 9 ottobre 2025, mentre in Spagna il film arriverà con BTeam Pictures. L’anteprima mondiale è stata programmata al Toronto International Film Festival, in calendario dal 4 al 14 settembre 2025, e nelle ultime ore è stato diffuso anche il trailer ufficiale che ha già iniziato a suscitare attesa e curiosità.