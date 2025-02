Tre ciotole, dal libro di Michela Murgia. Un film con Alba Rohrwacher

Introduzione

Tre ciotole è il film tratto dall’omonimo libro di Michela Murgia, edito in Italia da Mondadori con oltre 200 mila copie vendute. È diretto dall'acclamata regista spagnola Isabel Coixet, la creatrice di Un Amor, La mia vita senza me, La vita segreta delle parole, Maps of the sounds of Tokyo. Riccardo Tozzi, fondatore e Presidente di Cattleya afferma “Mi è capitato varie volte di incrociare Isabel Coixet e il suo lavoro. Quando ho letto il libro di Michela Murgia ho immediatamente pensato che sarebbe stata perfetta per dirigerlo. Sa raccontare l’amore nelle forme più diverse e con grande intensità. E questa mi pareva una storia d’amore e di senso della vita.” Le riprese inizieranno il prossimo 3 marzo a Roma e dureranno sette settimane