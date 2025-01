Diamanti di Ferzan Özpetek supera i 10 milioni di euro al botteghino

Nel panorama post-pandemia, solo C’è ancora domani di Paola Cortellesi ha ottenuto risultati migliori. Diamanti si posiziona dunque come il secondo film italiano per incassi (preceduto, come dicevamo prima, da C’è ancora domani, che ha totalizzato 37 milioni di euro, anch’esso distribuito da Vision Distribution, proprio come la pellicola di Özpetek).

Un continuo apprezzamento da parte del pubblico

Il pubblico italiano continua a riempire le sale, confermando il grande apprezzamento per questa opera.

Il film, uscito il 19 dicembre 2024, si è imposto come il titolo italiano più redditizio tra quelli lanciati nel 2024, superando pellicole di successo come Parthenope e Il ragazzo dai pantaloni rosa. E il percorso trionfale di Diamanti sembra destinato a proseguire nei prossimi mesi.

"È stato un viaggio fantastico che non finisce chiaramente oggi. Il film ha ancora un lungo percorso da fare nei cinema italiani”, ha dichiarato Massimo Proietti, ceo di Vision Distribution. “Voglio ringraziare innanzitutto Ferzan Özpetek che ci ha coinvolto in una storia ambiziosa, ma piena di sentimento e grande umanità. Ringrazio Marco Belardi che ha prodotto il film con Greenboo Production e che non ha mai smesso di crederci. Ringrazio Antonella D’Errico, Presidente di Vision e tutta Sky Italia per averci sostenuto fin dal primo momento su questo ambizioso progetto. E ringrazio, soprattutto, il team di Vision che ha reso possibile l’impossibile confermandosi con questo risultato, dopo C’è ancora domani, un punto di riferimento per la distribuzione cinematografica di film italiani", aggiunge Massimo Proietti.



Per Marco Belardi, produttore per Greenboo Production, "questo successo è una grande soddisfazione per questo film e per tutto il cinema italiano. Il risultato di Diamanti dimostra, ancora una volta, che il pubblico vuole tornare in sala a emozionarsi con film di qualità. Il grande calore che gli spettatori ci hanno dimostrato ci dà la carica per fare sempre bene e di più, scovando storie e autori che riescano a coniugare la qualità all’intrattenimento. Un doveroso grazie al talento di Ferzan e alla sua grande sensibilità, a tutta Vision che ci ha seguito e sostenuto in questo meraviglioso viaggio e in particolar modo a Massimo Proietti e Antonella D’Errico per aver creduto in questo film fin dall’inizio".