Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 28 febbraio

Si parte per affrontare una nuova giornata. Sarà da ricordare? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

E' tutto pronto per affrontare una nuova giornata: sarà caratterizzata da piacevoli novità? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 28 febbraio.

LEGGI L'OROSCOPO DEL 2025

ARIETE Seguite l’istinto per affrontare una situazione familiare delicata. Il vostro carisma è al massimo e nelle relazioni prevale romanticismo e sensibilità. Sul lavoro avete bisogno di leggerezza. Attenzione alle spese: oggi la tentazione di concedervi qualche sfizio potrebbe essere forte.

TORO Oggi vi sentite più sicuri e dinamici, grazie a un’energia che migliora il vostro approccio alle sfide quotidiane. L’amore è intenso e passionale, sia per chi è in coppia che per chi è single. Fate attenzione alle spese poco ponderate.

GEMELLI Una giornata che invita alla riflessione e a momenti più intimi con amici e famiglia. Il vostro carisma si fa notare, ma nelle relazioni è utile un pizzico di pazienza. Sul fronte finanziario, evitate decisioni rischiose e valutate bene ogni spesa.

CANCRO Oggi la vita familiare è al centro, con momenti di condivisione preziosi. L’amore scorre sereno, ma qualche nervosismo potrebbe emergere: mantenete l’equilibrio emotivo. Per i single, incontri intriganti in contesti insoliti. Sul piano finanziario, meglio evitare spese azzardate e decisioni impulsive.

LEONE Oggi avvertite un cambiamento imminente che porterà nuove opportunità. L’amore è vivace, tra intese profonde e incontri inaspettati. Se siete single, potreste vivere situazioni intriganti. Sul fronte economico, meglio evitare scelte impulsive: gestite le finanze con attenzione per evitare spese superflue.

VERGINE Un gruppo di pianeti sollecita la vostra capacità di adattamento. Qualche tensione si supera con razionalità e autoironia. In amore, lasciate da parte le esitazioni e agite. Le finanze offrono spunti interessanti: è un buon momento per pianificare investimenti o rivedere le spese.

BILANCIA Un cielo movimentato porta qualche tensione in famiglia, ma la vostra capacità di mediazione risolve tutto. In amore, evitate di cambiare le idee del vostro partner. Sul fronte finanziario, Marte vi tenta con acquisti impulsivi: meglio stabilire un budget e rispettarlo.

SCORPIONE Il cielo vi sorride con pianeti amici che amplificano intuito ed empatia. L’amore richiede dedizione, ma gli astri vi sostengono. Sul fronte finanziario, la generosità verso la famiglia è alle stelle: regalate sorrisi, ma mantenete sotto controllo il budget per evitare eccessi.

SAGITTARIO Plutone vi sostiene, rafforzando idee e determinazione sul lavoro: fatevi avanti con proposte concrete. In amore, evitate passi azzardati e valutate bene le possibilità. La fortuna vi sorride. La saggezza vi guida in ogni scelta.





CAPRICORNO Giornata all’insegna dell’armonia familiare e della vitalità. Urano vi protegge, rafforzando benessere e fiducia. In amore, è tempo di osare, sia in coppia che da single. Sul lavoro, le vostre intuizioni si rivelano preziose: sfruttatele per consolidare progetti e ottenere risultati concreti.





ACQUARIO Oggi Nettuno aumenta la vostra sensibilità e intuizione, rendendovi capaci di anticipare gli eventi. In amore, l’audacia è premiata, sia per chi è in coppia che per i single. Sul lavoro, approfittate di questa energia positiva. Evitate però acquisti impulsivi, soprattutto nell’abbigliamento.

PESCI Con tutti i pianeti favorevoli nel vostro segno, la giornata è ideale per nuovi inizi, sia in amore che nelle finanze. Se siete alla ricerca dell’anima gemella, lasciate che l’altro faccia il primo passo. Sfruttate la fortuna.