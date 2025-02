Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 21 febbraio

Tutto pronto per affrontare una nuova giornata: sarà degna di nota? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Pronti, via! Si parte per vivere una nuova giornata: sarà ricca di novità interessanti? Lavoro, amore e finanze ti proporranno svolte inattese? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 21 febbraio. LEGGI L'OROSCOPO DEL 2025

ARIETE Oggi si prospetta una giornata dinamica e positiva, con un'energia fresca e brillante. In compagnia saprete intrattenere gli altri con simpatia e umorismo, ottenendo successo. In amore, il vostro fascino ha già colpito qualcuno, ma siete sicuri di esservene accorti? Guardatevi attorno, soprattutto se siete nati a marzo! Sul lavoro sarete rapidi ed efficienti, ottenendo ottimi risultati.

TORO Una provocazione da parte di qualcuno vicino a voi richiederà calma, ma ritroverete serenità. In amore, Giove vi spinge a consolidare la relazione o, se siete single, a esplorare nuove opportunità senza chiudervi troppo. Sul lavoro, attenzione alle alleanze. Infine, sistemerete una questione economica, liberandovi da qualche preoccupazione.

GEMELLI Godrete di maggiore praticità e intuito. In famiglia regna serenità l’atmosfera sarà piacevole. In amore, attenzione a non risultare troppo critici con il partner, anche se avete ragione! Sul lavoro, Giove vi dà l’energia per concludere ciò che avete iniziato. Infine, Marte e Plutone vi aiutano a risolvere una questione economica.

CANCRO Siete sostenuti da un’ottima energia planetaria, che aiuta a risolvere un problema di natura pratica. In amore, una fase magnifica è alle porte, ma per ora meglio non avere troppe aspettative e lasciare che le cose accadano. Sul lavoro, la collaborazione con i colleghi porterà ottimi risultati.

LEONE Affrontate con resilienza alcune sfide planetarie, ma grazie a Giove mantenete lucidità e prontezza mentale. In amore, la giornata è gioiosa e l’organizzazione di un viaggio con il partner vi riempie di entusiasmo. Sul lavoro, le stelle aprono nuove opportunità di successo.

VERGINE Affrontate una giornata non proprio ideale, con qualche piccolo ostacolo da gestire. In amore, se siete single, Marte e Urano vi spingono all’avventura, ma la vostra natura vi porterà a cercare qualcosa di più stabile. Sul lavoro, una brillante affermazione vi riempie di soddisfazione. Infine, risolvete con lucidità una questione patrimoniale.

BILANCIA Giornata serena e armoniosa. In amore, la passione è protagonista, arricchendo il rapporto con fantasia e complicità, ma fate attenzione a qualche piccolo dissapore serale, soprattutto se nati a fine settembre. Sul lavoro, l’umore è alto e la giornata scorre tra produttività e momenti divertenti con colleghi e clienti. Infine, occhio alle spese impulsive: lo shopping potrebbe tentarvi più del solito!

SCORPIONE Godrete di grandi opportunità con nuove strade da percorrere. Potreste trovarvi di fronte a scelte importanti. In amore, se siete single, una nuova fiamma potrebbe accendersi, ma senza fretta. Chi è in coppia può pianificare passi importanti come matrimonio o convivenza. Sul lavoro, la vostra eloquenza è straordinaria.

SAGITTARIO Siete favoriti da Venere, Luna e Plutone, che stimolano la voglia di movimento. Il vostro equilibrio vi aiuterà a prendere la decisione giusta. In amore, meglio non correre troppo se siete single, e in coppia evitate richieste eccessive. Sul lavoro, la giornata potrebbe sembrare pesante, ma i vostri sforzi saranno ripagati.

CAPRICORNO La giornata si prospetta leggera e spensierata, con una mente lucida e pronta a gestire qualsiasi confronto. In amore, sarete di grande supporto al partner in un momento delicato, dimostrando la vostra profonda dedizione. Sul lavoro, grazie a Saturno e Urano, riuscirete a essere produttivi senza fatica.

ACQUARIO Giornata vivace e spensierata, con un’ottima sintonia sia con gli amici che con il partner. Chi è più mondano vivrà una serata brillante, mentre chi predilige momenti più tranquilli si godrà una giornata di relax. In amore, un incontro sui social potrebbe affascinarvi, ma è importante prendervi il tempo per conoscerlo meglio. Sul lavoro, le attività quotidiane non vi pesano affatto, e siete soddisfatti anche dei vostri guadagni recenti.

PESCI La giornata si svolge sotto l'influsso di un team planetario potente con Mercurio, Saturno, Nettuno e il Sole. Tuttavia, la Luna potrebbe creare qualche lieve disagio, soprattutto in famiglia, dove si dovranno trovare compromessi. In amore, un'intima serata con il partner è l'ideale, per godervi momenti spontanei e profondi. Sul lavoro, potrebbe esserci un po’ di fatica mentale.