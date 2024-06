Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 3 giugno

Una nuova giornata è al via: cosa prospettano per te le stelle oggi? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Inizia una nuova giornata: sarà densa di avvenimenti interessanti? Lavoro, amore e finanze proporranno svolte significative? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 3 giugno.

ARIETE Oggi, con Mercurio, siete in cima al mondo, soprattutto se state festeggiando il compleanno. L'amore è alimentato dalla sincerità e dall'onestà, soprattutto per la terza decade ariete. Sul lavoro, siete supportati da Luna, Marte, Mercurio, Sole e Venere, garantendo una produttività straordinaria. Grazie ai nuovi guadagni, potrete dedicarvi alle vostre passioni come viaggi lunghi e gite fuori porta.

TORO Urano vi incoraggia con la sua positività, rendendovi grintosi e determinati. La Luna porta tempeste emotive da gestire con razionalità, ma Venere vi promette dolci momenti con il partner. Siate soddisfatti delle vostre performance grazie alla cooperazione e professionalità. Considerate un investimento consigliato da un familiare, soprattutto se nati tra il 2 e il 9 maggio.

GEMELLI L'oroscopo di oggi prevede l'ingresso di Mercurio nel vostro segno, portando successo e divertimento. Venere vi infonde sensibilità e empatia, favorendo relazioni e tenerezze inaspettate. Mercurio vi guida verso un avanzamento professionale, specialmente se nati tra il 24 maggio e il 4 giugno. Con nuovi guadagni, potete dedicarvi alle vostre passioni e indulge in piccoli piaceri frivoli.

CANCRO Marte può rendere la giornata faticosa, ma Saturno, Urano e Nettuno vi supportano per ottenere risultati sorprendenti. In amore, la fortuna cambia nel corso della giornata, con Venere e Luna che vi regalano momenti magici. Sul lavoro, un progetto si avvicina al successo, ma richiede impegno. Sul fronte economico, la felicità vi spinge a investire in nuove passioni. Seguite il vostro cuore e fate scelte oculate.

LEONE Avete il Sole che vi spinge a primeggiare. Amate la sfida e oggi siete in pole position per farlo. Il cielo vi invita a trasformare l'amore. Venere vi rende anticonvenzionali e vi spinge ad allontanarvi dagli orizzonti usuali. Potreste incontrare una persona speciale che vi farà vedere le cose sotto una luce diversa. Marte vi dà la spinta per raggiungere il successo. Il vostro dinamismo vi porterà lontano e potrete ottenere risultati sorprendenti. C'è la possibilità di una vincita inaspettata.

VERGINE Oggi la Luna si congiunge con Urano, rendendovi sensibili ed empatici. Saturno e Nettuno creano alcune difficoltà, ma voi sapete affrontarle con determinazione. Giornata promettente per i sentimenti, con Urano e Luna che vi donano slancio in amore. Giove vi invita al cambiamento, soprattutto per la terza decade. Oggi la vostra simpatia vi permette di conquistare la stima dei colleghi, soprattutto se siete nati in agosto. Siate più autorevoli con i vostri figli e imparate a dire di no quando necessario, per aiutarli a crescere e a gestire meglio i soldi.

BILANCIA Oggi è una giornata favorevole per voi del segno zodiacale della Vergine, con l'energia positiva di Plutone e Giove a sostegno. Giove, Venere e Mercurio in Gemelli vi aprono nuove opportunità romantiche. Approfittate di questo momento di gioia e leggerezza per vivere appieno le emozioni. Oggi potrete brillare sul lavoro e dimostrare la vostra competenza. Ricompensate un collega con generosità e sentirete gratitudine nell'aria. Concedetevi un momento di relax e riposo, dopo aver ottenuto nuovi guadagni.

SCORPIONE L’oroscopo di oggi vi vede circondati da una costellazione positiva, nonostante alcuni pianeti in posizione sfavorevole. I vostri sogni possono avverarsi, soprattutto se siete nati ad aprile. Se invece siete nati a ottobre, potrebbe essere il momento di rivoluzionare la vostra vita sentimentale. Siete carichi di energia e determinazione, ma ricordate di concedervi pause necessarie. Approfittate della vostra intraprendenza nei guadagni, magari tentando la fortuna con il gioco.

SAGITTARIO Marte vi rende irresistibili, mentre Plutone rafforza la vostra amabilità. Single, attenzione alle conquiste facili. Saturno in Pesci rende difficile l'apertura del cuore, soprattutto per chi compie gli anni nella seconda decade. Con Marte favorevole, sfruttate le vostre capacità senza lasciarvi sopraffare, soprattutto se nati nella terza decade e lavorate in settori come pubblicità e comunicazione. Luna vi mette in contatto con opportunità importanti, soprattutto se state pensando a investimenti immobiliari.

CAPRICORNO Oggi l'energia positiva di Urano, Saturno e Nettuno promette fortuna in amore. Saturno e Nettuno rafforzano i legami sentimentali, con possibili sorprese in arrivo. Potrete difendere i più deboli in ufficio, grazie all'influenza di Saturno. La Luna vi aiuta a risolvere questioni finanziarie in famiglia, con equilibrio e ordine. La giornata si prospetta ricca di soddisfazioni emotive.

ACQUARIO Sarete accompagnati dall'intelligenza e consapevolezza grazie a Plutone in ottimo aspetto. Marte vi guida nelle scelte, specialmente in famiglia, nonostante l'ostilità di Urano. Una nuova persona entra nella vostra vita, ma la prudenza è consigliata, soprattutto per la prima decade. Consigli preziosi vi guidano verso il successo, specialmente se siete liberi professionisti e appartenete alla seconda decade. Saturno e Nettuno vi favoriscono nelle iniziative finanziarie, mostrando abilità nelle trattative e nella gestione delle questioni economiche familiari.

PESCI Il duo Saturno - Nettuno in Pesci promette una svolta positiva. La Luna vi dona fiducia nel futuro sentimentale e passioni travolgenti. Se siete single, preparatevi a emozioni intense. Con Marte e Urano, avrete la grinta per rispondere alle sfide lavorative con determinazione. Saturno vi ricorda che la vera fortuna è la salute e l'affettività, più importante della ricchezza economica. Se appartenete alla seconda decade, sarete consapevoli di questo.