Genova, “Cucina Liguria e dintorni”: eccellenza gastronomica in mostra

Anche per questa ottava edizione si rinnova il format vincente in collaborazione con La Mezza di Genova per coniugare i sapori della tavola e il saper fare artigiano con l'aspetto sportivo e ludico delle gare podistiche

“Cucina Liguria e dintorni” torna dall’11 al 13 aprile a Calata Falcone e Borsellino, nel cuore del Porto Antico di Genova, per trasformare l'area in una vera e propria mostra dedicata alle eccellenze enogastronomiche artigianali liguri. Lontano dal concetto tradizionale di mercato, l'evento offre un'esperienza immersiva per celebrare il legame tra gusto, salute e benessere, attraverso esposizioni, laboratori e degustazioni. Anche per questa ottava edizione si rinnova il format vincente in collaborazione con La Mezza Maratona di Genova per coniugare i sapori della tavola e il saper fare artigiano con l'aspetto sportivo e ludico delle gare podistiche. Innovativo quest’anno l'allestimento: non più i classici stand ma una cupola geodetica, che richiama la biosfera di Renzo Piano, al cui interno si potranno trovare gli espositori, i laboratori e le degustazioni.

Cucina e sport, l'evento legato alla Mezza Maratona di Genova

Per il terzo anno consecutivo “Cucina Ligura” si inserisce armoniosamente nel contesto delle tre gare podistiche organizzate da MdG: Mezza Maratona internazionale di Genova (21,097 km) prevista domenica 13 aprile con partenza alle 9 dal Porto Antico; Corri Genova (13 km) domenica 13 aprile con partenza alle 9:30 dal Porto Antico e Family Run (3 km) quest'anno prevista il giorno prima rispetto alle altre gare, sabato 12 aprile, con partenza alle 15 da piazza Rossetti.