Che cosa sono i Biscotti Garibaldi citati da Re Carlo in Parlamento

Quasi totalmente sconosciuti in Italia, i biscotti Garibaldi citati da Re Carlo III nel suo discorso al Parlamento italiano,sono nati in Inghilterra nel 1861 come tributo vittoriano all’eroe dei Due Mondi. Le sue gesta nell’impresa dei Mille sono state d’ispirazione anche per i pasticceri di Oltremanica, tra i quali, per primo, il fondatore dell’azienda Peek Freans, Jonathan Carr, che ha lanciato sul mercato in suo onore dei biscotti rettangolari a base di pastafrolla e uvetta. Il successo dei dolcetti fu immediato tanto da resistere ancora oggi come principale accompagnamento per l’abituale tè delle 5.