Oroscopo del 20 maggio, scopri cosa ti riservano gli astri

ARIETE Oggi l'Ariete può godere di una giornata rilassante e armoniosa, con influssi astrali molto positivi che favoriscono la comunicazione e la complicità in famiglia. Evitate discussioni inutili con il partner, soprattutto su questioni di poco conto. Marte influisce positivamente sul lato passionale, aiutando a ristabilire l'armonia attraverso una intesa erotica più intensa. La comunicazione sarà fluida e efficiente, soprattutto se lavorate in settori come vendite, insegnamento, promozione e pubblicità. L'Ariete è incline a scommettere e vincere. Abbi pazienza nel perseguire i tuoi obiettivi e non affrettare le decisioni finanziarie.

TORO Il mese di maggio porta varie influenze astrali contrastanti, ma favorisce i rapporti familiari e fraternali per i nati in aprile. Plutone potrebbe causare tensioni, ma il vostro temperamento calmo aiuta a risolverle. Creatività in crescita per chi lavora nel settore artistico, soprattutto per i nati nella terza decade. Nonostante il Sole lasci il vostro segno, la vostra parsimonia vi aiuterà a mantenere stabilità finanziaria.

GEMELLI Oggi il Sole è nel vostro segno, Gemelli, insieme a Mercurio. L’umore è alto, ma potreste sentire stanchezza nella seconda parte della giornata. Attenzione a non chiudere le vie di comunicazione nella coppia. Buona armonia in ufficio, specialmente per i liberi professionisti. State attenti alle spese, Nettuno non vi favorisce nella gestione delle risorse finanziarie, soprattutto se nati nella terza decade.

CANCRO Oggi il cielo è favorevole per il vostro segno zodiacale, con Venere, Mercurio, Urano, Giove, Saturno e Nettuno che vi sostengono. In amore, risolvete eventuali piccoli conflitti e vivete momenti romantici, specialmente se nati nella prima e terza decade. Sul lavoro, Urano vi aiuta a migliorare le vostre prestazioni, soprattutto se appartenete alla terza decade. Per quanto riguarda il denaro, gestite le finanze con intelligenza e potreste persino iniziare a pensare a un investimento immobiliare se festeggiate il compleanno tra il 23 giugno e il 2 luglio.

LEONE Oggi, transiti planetari positivi per i Leoni, specialmente per i nati a luglio. Sole in Gemelli porta vitalità e armonia. Luna in Bilancia favorisce relazioni affettive. In amore coinvolgete il partner in nuove passioni. Nel lavoro progredite verso il successo passo dopo passo. Col denaro cautela nelle spese, soprattutto per i nati dal 14 al 22 agosto.

VERGINE L'oroscopo di oggi promette belle sorprese per i nativi del segno della Vergine, soprattutto se nati ad agosto. Grazie all'influenza positiva di Mercurio, avrete una perfetta sintonia con il vostro partner, soprattutto se appartenete alla prima decade. Se siete single, è il momento ideale per socializzare e incontrare persone interessanti. La vostra intelligenza e capacità di valutazione vi porteranno a dare consigli utili anche sul lavoro. Sfruttate al meglio l'energia positiva di Mercurio per risolvere eventuali problemi finanziari.

BILANCIA Un quadro astrale positivo per voi oggi, con Plutone, il Sole e la Luna tutti a vostro favore. Il Sole transita nei Gemelli, portando energia e fascino. In amore avrete grandi intese con il partner, condivisione e passione. Nel lavoro avrete rapidità e sveltezza in ogni attività, beneficati dal Sole. Luna favorevole per le combinazioni vincenti al Lotto.

SCORPIONE L'oroscopo giornaliero promette un periodo favorevole per l'amore, il lavoro e il denaro. Il vostro partner potrebbe manifestare un desiderio di maggiore intimità. Pianificate una gita insieme per rafforzare il legame. Riuscirete a completare rapidamente compiti domestici gravosi grazie alla vostra determinazione. Con l'uscita del Sole, le preoccupazioni economiche si alleggeriranno. Potrete godervi una maggiore serenità finanziaria.

SAGITTARIO Fase positiva e energica per chi è nato in novembre. Marte vi dona brillantezza e prontezza. Piccoli malintesi possibili, ma niente di serio. Un periodo di distrazione per i single. Dinamismo e intraprendenza, occasioni fortunate in arrivo soprattutto per i liberi professionisti. Avventurieri, provate a tentare la fortuna al gioco, in particolare al Lotto.

CAPRICORNO Oggi potreste sentire un po' di stanchezza a causa dei recenti eventi familiari e sociali. Giove vi regala un fascino speciale nell'amore, mentre Urano vi guida al successo nel lavoro. Possibili entrate finanziarie in arrivo. Giove vi rende affascinanti e misteriosi per il vostro partner, valorizzate il vostro rapporto. Urano vi dà l'abilità per concludere affari importanti nel settore del commercio e della vendita. Presto arriveranno sostanziosi guadagni, pensate a come investirli saggiamente.

ACQUARIO Oggi, con il Sole nei Gemelli, mostrate il vostro lato gioioso, fresco e umoristico. Grazie a Giove dal Toro, potreste sentire il desiderio di cercare calore e passione in chi vi circonda. Se siete single, cercate qualcuno espansivo e genuino per riscaldare il vostro cuore freddino. Sarà un periodo creativo e innovativo per voi. Se le finanze sono un problema, Giove presto vi porterà favori economici. Continuate ad essere pazienti, presto arriverà la gratificazione finanziaria tanto attesa.

PESCI In questa giornata di metà maggio, il passaggio del Sole può portare alti e bassi. La sensibilità e l'intuito potrebbero essere ridotti, creando incomprensioni nelle relazioni umane. Manifestazioni di affetto e stima dal partner, ma possibili ritardi negli appuntamenti. I single potrebbero vivere momenti di caos erotico. Attenzione nella gestione dei rapporti con colleghi e dipendenti. Particolarmente importante per la prima decade. Benefici da Giove e Venere per il gioco d'azzardo.