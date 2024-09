Anche per il parco divertimenti di Gardaland è il momento di lasciarsi l'estate alle spalle, ma non prima di averla salutata un'ultima volta. È per questo che, per la serata del 7 settembre, il parco ha organizzato un evento "a tema spaziale" con tanto di laser game show, musica, Dj set e diversi ospiti che, in via del tutto eccezionale, terranno aperto al pubblico fino all'una di notte. Tutto verrà organizzato in piazza Jumanji, vegliati da un austronauta alto 10 metri.