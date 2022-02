1/10 Immagine tratta dal profilo Instagram @sophieandthegiants

Gruppo della scena indie pop britannica, i Sophie and the Giants accompagnano Le Vibrazioni durante la serata Cover del 72° Festival di Sanremo con il pezzo “Live and let die” di Paul McCartney

