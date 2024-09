A Milano la mostra sul Titanic, tra cimeli del film e realtà aumentata

Dai biglietti d’imbarco alle suppellettili, dagli arredi di prima classe, fino alle struggenti lettere di chi ha perso la vita in quella traversata. Un viaggio per rivivere una storia che ha affascinato intere generazioni, anche grazie al cinema ascolta articolo

Prosegue con grande successo all’Exhibition Hub Art Center di Milano, a Scalo Farini, ‘Titanic: An Immersive Voyage’, l’affascinante esposizione sulla grande avventura del Titanic, una co-produzione di Exhibition Hub e Fever con il Patrocinio del Comune di Milano, Municipio 9. Una mostra in cui rivivere luoghi e vicende, scoprire nomi ed emozioni, svelare aneddoti e segreti di un momento destinato a cambiare un’epoca intera. Un percorso di un’ora e mezza per rivivere una storia che ha affascinato intere generazioni, anche grazie al cinema. Un viaggio nel tempo La mostra è un’occasione per ripercorrere uno fra gli eventi più memorabili del ventesimo secolo. Non solo un’ esperienza multimediale immersiva, ma un vero e proprio viaggio nel tempo: fra impattanti riproduzioni sceniche, oggetti autentici, memorabilia e visioni tridimensionali a bordo di quella che fu definita la nave più grande del mondo, soprannominata ‘l’inaffondabile’. Una storia che da oltre 112 anni non ha mai smesso di affascinare persone di ogni parte del globo, fra innumerevoli film e documentari, conquistando il cuore di chi mai potrà dimenticare il celebre colossal hollywoodiano di James Cameron del 1997.

I cimeli più amati dal pubblico Tra i tanti cimeli, quelli più apprezzati dal pubblico e dove in tanti si scattano foto ricordo, ci sono gli abiti indossati da Kate Winslet e Leonardo Di Caprio, gli indimenticabili Rose e Jack nella pellicola campione d’incassi. In mostra anche una delle copie usate nel film del ‘Cuore dell’oceano’, lo splendido gioiello della protagonista. Così come una selezione di scarpe e l’altrettanto iconica t-shirt bianca indossata da Di Caprio in una delle scene più romantiche della storia del cinema.

La sensazione di sentirsi a bordo Tornando alla vera storia del Titanic, grazie alla mostra c’è la possibilità di sentirsi come a bordo del celebre Transatlantico grazie agli oltre 300 oggetti d’uso comune provenienti da alcune fra le più note collezioni del mondo, recuperati dal Titanic e dalle sue due navi gemelle, l’Olympic e il Britannic. Fra i reperti in mostra si ammirano documenti della costruzione del Titanic, ma anche i biglietti d’imbarco della White Star Line, sua società di navigazione. Splendida la selezione dei raffinati arredi delle camere, esemplari anche nella terza classe. Di struggente intensità, anche i tanti reperti che illustrano storie intime e personali. Fra le lettere, quella di Thomas Andrews, capo progettista a bordo nel viaggio inaugurale, scritta alla moglie e alla sua bambina. leggi anche Relitto Titanic, miliardario Usa progetta missione per esplorarlo

Un’esperienza multimediale immersiva Per rendere questo viaggio davvero indimenticabile, un percorso multimediale permette di calarsi letteralmente nelle profondità di questa storia. Scoprendo l’iceberg dalla sua formazione (iniziata circa 100.000 anni fa) alla fatale collisione, riproducendo i concitati attimi del disastroso incidente attraverso i drammatici messaggi che furono scambiati: racconti e dialoghi di quello che, invece di un film, fu tragica realtà. Proiezioni e riproduzioni in 3D conducono il visitatore a vivere le atmosfere di ogni momento, assistendo agli ultimi attimi di vita del Titanic da una scialuppa di salvataggio, per poi immergersi a bordo di un sommergibile virtuale e scoprire il relitto dell’RMS Titanic così come si mostra oggi sul fondo dell’oceano. Una mostra assolutamente da vedere. approfondimento Titanic, la porta del film venduta all'asta per oltre 718.000 dollari

Mostra ‘Titanic: An Immersive Voyage’ a Milano - ©LaPresse