3/8 Atlantic Production / Magellan

Ai microfoni della BBC, Gerhard Seiffert di Magellan, ovvero l'azienda specializzata in riprese in acque profonde che ha curato il progetto, ha spiegato: "Il relitto si trova a 4.000 metri di profondità, e non ci è permesso toccarlo per non rovinarlo. Per questi motivi si è trattato del più grande progetto di scansione subacquea che abbiamo mai intrapreso"





Il Titanic riapre ai sub nel 2023: biglietto da 250mila dollari