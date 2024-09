Il Cavaliere del Drago, il racconto perduto che diventa fumetto

Quanto tempo ci vuole per leggere un fumetto di un centinaio di pagine? Un’ora, poco meno o poco più, a seconda di quanto sono fitti i dialoghi e dense le didascalie. Quanto tempo ci vuole per dare la vita a un fumetto. Anni, a volte tanti. La storia de Il Cavaliere del Drago, fumetto scritto da Emanuele Arioli e disegnato da Emiliano Tanzillo (Saldapress, 111 pagine a colori, 19,90 euro), è del tutto particolare. Origina da un lungo e meticoloso lavoro di filologia svolto da Arioli, storico, divulgatore e attore, che dopo 10 anni di ricerche ha rintracciato i frammenti di una leggenda perduta del ciclo arturiano.

La trama

Il Cavaliere del Drago racconta la storia del giovane Sivar (nome scelto qui dall’autore, in originale è Segurano), che parte verso la corte di Re Artù sulle tracce delle sue origini, finendo per trovarsi coinvolto in un gigantesco complotto fatto di magia nera e tradimenti. A ordirlo è Morgana, che imprigiona Merlino e cerca di scatenare demoni in grado di farle conquistare Camelot. Sivar, inseguendo un drago che pare vedere solo lui, va alla ricerca del Sacro Graal per salvare il regno di Artù e trovare il suo posto alla Tavola Rotonda.