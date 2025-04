Banco Alimentare, raddoppiate le donazioni del settore vending

Risultato straordinario per l'accordo tra CONFIDA e Banco Alimentare. Raddoppiate le donazioni rispetto al 2023: l'incremento evidenzia l'importanza dell'impegno congiunto per combattere lo spreco alimentare e offrire supporto alle famiglie in difficoltà

Grande traguardo per il Banco Alimentare. Il 2024 si è chiuso con il raddoppio delle donazioni nel settore vending rispetto al 2023, anno in cui l’accordo era entrato in piena operatività a livello nazionale, con la donazione di 148 tonnellate di alimenti e bevande. Il tutto è frutto dell'intesa antisprechi stretta nel 2022 da CONFIDA, Associazione Italiana Distribuzione Automatica, e da Fondazione Banco Alimentare ETS e diventata poi operativa nel 2023. Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana le regioni più solidali. Questo risultato straordinario evidenzia l'importanza dell'impegno congiunto per combattere lo spreco alimentare e offrire supporto alle famiglie e persone in difficoltà.