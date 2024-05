Oroscopo del 7 maggio, scopri cosa ti riservano gli astri

Ti aspetta una giornata ricca di cambiamenti? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Sarà una giornata piena di notizie positive? Lavoro, amore e finanze ti porteranno novità inattese? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 7 maggio.

ARIETE Mercurio regala formazione psicofisica e carisma alle stelle. Luna Toro calda famiglia, compleanni dal 27 al 31 marzo amore armonico. Lavoro: investite con successo. Date fiducia a Saturno per costruire relazioni d'amore solide. Buona fortuna con l'animale araldico, il montone.

TORO Il vostro fascino sobrio e misurato si arricchisce di carisma speciale. Urano favorisce il benessere psicofisico, stimolando un pizzico di edonismo. In amore, accogliete il sole affettivo senza diffidenze. Sul lavoro, l'ozio fecondo porta idee geniali. Ai cambiamenti, fate cenno con coraggio. Serve pazienza, ma affrontate le sfide economiche con determinazione.

GEMELLI Un Saturno imbronciato in Pesci rende bizzosi alcuni nati a giugno. Mercurio infonde audacia. Giove, Venere e Marte favoriscono una buona tenuta psicologica. Momenti di imprevisto caratterizzano la giornata. Amore: passione fiorita e investimenti affettivi prosperi. Lavoro: successo con correttezza e sicurezza. Denaro: fortuna con esseri leggiadri come farfalle.

CANCRO In giornata, intuito fertile con Luna e Nettuno, adattamento alle nuove situazioni e istinto predittivo. In amore, emozionalità intensa per tutti, mentre al lavoro, successi grazie a Giove. Finanze in crescita per coloro che sono nati dal 14 al 20 luglio.

LEONE Il protagonista è un trio di pianeti favorevoli: Mercurio e Marte agiscono con iniziative e scambi, mentre il Sole infonde energia combattiva e voglia di affermazione. Amore: conferme e risoluzioni per i nati in luglio. Lavoro: sostegno ai colleghi e cambiamenti in vista. Denaro: fortuna con il leone e animali affini.

VERGINE Momento di distensione necessario, pausa di meditazione imposta da Nettuno. Amore intimo e prioritario, lavoro con nuove prospettive dopo avversità, strategia chiara e riserva di energie. Animali fortunati: cani, formiche e api.

BILANCIA Il segno zodiacale in evidenza oggi è l'amicizia, con attenzione ai compleanni di settembre e dal 10 al 15 ottobre. Consigli preziosi e sostegno familiare vi aiutano a superare ostacoli. In amore, possibili passioni intense e durature. Sul lavoro, creatività e negoziazione efficiente. Buona fortuna finanziaria con il pavone come simbolo.

SCORPIONE Oggi Nettuno e Saturno portano sicurezza e solidità, mentre Luna, Sole e Venere offuscano la lucidità. In amore, vivrete emozioni intense, ma Urano modererà gli eccessi. Sul lavoro, fase produttiva in arrivo o preparazione per nuovi progetti. Economia stabile.

SAGITTARIO Il sostegno familiare è il punto di forza. Sentimenti armoniosi con parenti, ma tensioni nel lavoro. Amore: possibilità di incontri significativi per single, per chi è in coppia arriva un nuovo capitolo. Lavoro: successo e riconoscimento nel lavoro. Finanze: fortuna con il cavallo.

CAPRICORNO Una giornata intensa e gratificante vi aspetta, con lucidità di giudizio grazie a Saturno. L'amore richiede riflessione sulla consistenza dei legami, mentre il lavoro offre opportunità di successo. Attenzione alle questioni emotive e familiari durante questa crescita professionale.

ACQUARIO Plutone, vostro alleato, amplia le opportunità professionali. In amore, Venere in Toro potrebbe farvi perdere la testa. Lavoro favorevole con Mercurio in Ariete. I contatti professionali vi porteranno successo. Gli uccelli portano fortuna al vostro segno.

PESCI Benefici dal segno del Toro per la seconda decade. Amore: Giove e Nettuno illuminano sentimenti intensi. Lavoro: marzo con nuova energia e opportunità. Denaro: usate precauzione nello spendere.