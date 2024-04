Oroscopo del 12 aprile, scopri cosa ti riservano gli astri

Sta per iniziare una giornata da ricordare? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Ti aspetta una giornata ricca di soddisfazioni? Lavoro, amore e finanze ti riservano situazioni positive? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo dell'12 aprile.

ARIETE Sentite il bisogno di ricreare lo spirito circondandovi di benessere e piacevoli situazioni. Se il vostro compleanno è tra il 5 e il 17 di aprile, sarete influenzati da Saturno, Marte e Nettuno. Con la Luna nei Gemelli, l'amore è al centro dell'attenzione. Ricercate una connessione con la persona accanto a voi, con l'obiettivo di stabilire basi solide per la vostra relazione. Il vostro carattere deciso sarà essenziale per affrontare problemi esterni nella vostra attività. Con determinazione, riuscirete a superare le interferenze e a riportare tutto alla normalità. Oggi è il momento ideale per provare la vostra fortuna al gioco.

TORO Oggi è importante dedicare del tempo a se stessi per rilassarsi e rigenerarsi, magari godendosi hobbies come il cinema, la letteratura o la musica. La sfera familiare sarà stabile e armonica, anche se potreste sentire un'ansia irrazionale, soprattutto se siete nati nella prima decade taurina, influenzata da un Plutone in Acquario insofferente. Urano accende la vostra passione, soprattutto se siete nati a maggio. Fate attenzione a non lasciarvi travolgere, cercando di mantenere la lucidità emotiva. Scadenze in vista? Saturno e Luna in Pesci vi spronano a trovare soluzioni rapide e brillanti. Affrontate le sfide con determinazione e flessibilità. Con la Luna favorevole è il momento ideale per tentare la fortuna con il Lotto, privilegiando i numeri pari che portano buona sorte al vostro segno.

GEMELLI Il movimento di Urano, Giove e Venere porta ai nativi dei Gemelli un tono vitale elevato e un calore umano intenso. Sotto il segno di Luna e Plutone, l'amore è stabile e la serata promette discussioni sulla prossima vacanza estiva. Sul fronte lavorativo, Mercurio in Ariete favorisce la comunicazione e la vendita, garantendo un periodo dinamico e gratificante. La Luna nel segno porta fortuna nei giochi d'azzardo, offrendo opportunità di vincita.

CANCRO La Luna, madrina ideale del vostro segno, vi sorride oggi, infondendovi sensibilità, intuito e una visione complessa dei problemi che incontrate. In famiglia, siete fonte di carisma e comprensione per tutti i membri del clan. Abbandonate la timidezza e aprite il vostro cuore a un potenziale nuovo amore. Se siete nati nella terza decade, seguite il vostro intuito e consolidate la vostra relazione. Usate l'astuzia per schivare incarichi non gratificanti e godetevi il supporto di Urano se appartenete alla terza decade. Finalmente arrivano gli introiti tanto attesi. Potete pianificare nuovi progetti grazie all'aiuto combinato di Nettuno, Urano e Marte.

LEONE Per metà giornata la Luna, con Giove e Urano nel segno avverso del Toro, porta lievi nuvole in questo inizio di aprile per i Leone, con possibili contrattempi familiari e nervosismo. Grazie a Venere, il legame amoroso si consolida, soprattutto per chi compie gli anni dal 2 al 12 agosto. Otterrete stima e successo, mostrando abilità e generosità in un’urgenza lavorativa. Attenzione alle spese, evitate operazioni finanziarie troppo impegnative per evitare distrazioni.

VERGINE Sotto l'influenza di Urano, i nati nel segno della Vergine mostrano un temperamento pacato e amabile. Con Giove e la Luna nel vostro segno, la lucidità mentale raggiunge nuove vette, facilitando incontri con parenti con successo e concretezza. Una configurazione planetaria favorevole promuove generosità e attrazione erotica, sia per le coppie che per i single. Tuttavia, è importante dosare gli slanci e dare spazio alla persona amata. I transiti planetari favoriscono la produttività in ufficio e promettono risultati di rilievo. La vostra competenza sarà apprezzata dai superiori, con ricompense tangibili all'orizzonte. Grazie all'influenza positiva di Urano, i nati nella terza decade potrebbero godere di gratificazioni economiche in linea con il loro impegno e talento.

BILANCIA Il mese di aprile inizia con un tono vitale grazie ai transiti di Saturno, portando rinnovamento e aria fresca. Amicizie nuove e stimoli culturali saranno al vostro fianco. La Luna favorisce intimità magica e intensa con il partner, specie per chi compie gli anni tra il 24 e il 30 settembre. Plutone promette nuove emozioni e passioni. Guidare un collega giovane porta a fortunate amicizie e successi. La Luna in Gemelli vi sostiene attivamente. Nel pomeriggio, prendetevi una pausa dal lavoro e concedetevi un momento di divertimento con le scommesse nel calcio, favorevoli oggi.

SCORPIONE Il vostro segno zodiacale sarà influenzato positivamente da Marte, specialmente se nati tra il 5 e il 13 di novembre. In famiglia, riuscite a scoprire un segreto divertente dei vostri figli. Saturno vi rende più intuitivi verso l'esterno. Esercitate il perdono e rafforzate il legame con il partner, grazie alla potenza dell'eros sotto l'influsso positivo di Marte, soprattutto per la terza decade. Affrontate le sfide con una strategia di rischio calcolato, sfruttando la grinta data da Saturno per ottenere vantaggi nel lavoro. Evitate il gioco d'azzardo e aspettate giorni più favorevoli per tentare la fortuna.

SAGITTARIO Oggi è un momento di rinnovamento per voi, specialmente se siete nati dal 23 al 27 novembre. Plutone amplifica la vostra creatività e vitalità. Sole, Venere e Mercurio in Ariete vi donano fascino e energia fisica. Siate appassionati con il partner, soprattutto se appartenete alla terza decade sagittariana. Per i single della seconda decade, evitate avventure superficiali. Siate diplomatici e concentratevi sul lavoro, soprattutto se siete nati nella prima decade. Collaborate per ottenere brillanti risultati. Siate fortunati al gioco se siete nella terza decade, ma attenzione a non esagerare. Nettuno potrebbe interferire nei vostri piani improvvisamente.

CAPRICORNO Oggi, sotto il dominio di Saturno, vi fornirà saggezza e chiarezza nelle situazioni. Venere imbronciata potrebbe portare a piccoli dissensi con il partner, ma Urano vi aiuta a ristabilire una comunicazione positiva, soprattutto se nati nella terza decade. Siete apprezzati per la vostra diligenza e tolleranza nei confronti dei colleghi, guadagnandovi fiducia e amicizia. Saturno e Urano vi invitano a investire i risparmi in un progetto a lungo desiderato. Non perdete tempo, cogliete l'opportunità.

ACQUARIO L'oroscopo di oggi predice una giornata in cui le forze planetarie sono a vostro favore, permettendovi di realizzare alcuni piani. Nettuno vi aiuta a districarvi abilmente, mentre Venere vi regala una forma fisica al top. Evitate distrazioni e focalizzatevi sulla passione e sul romanticismo. Gli Acquario della seconda decade vivranno un amore più intenso. Il vostro intuito vi protegge da possibili contrattempi sul lavoro. Saturno vi guida se siete della seconda decade. La Luna vi porta fortuna con numeri dispari, provate a giocare al Lotto per scoprire sorprese.

PESCI Il vostro segno zodiacale guida dall’affettuosa Venere vi apre le porte verso una giornata luminosa in aprile. Ricaricatevi con passeggiate all’aperto se siete nati a febbraio. La sfera familiare si stabilizza, regalandovi momenti di serenità. I rapporti con i più piccoli sono gioiosi e affettuosi, regalandovi dolci emozioni. Marte vi dona il coraggio di conquistare cuori solitari, soprattutto se nati nella seconda decade del segno. Per le coppie, attenzione a possibili capricci nella prima decade. Ambiente lavorativo favorevole per mostrare le vostre capacità, soprattutto se siete nel settore della comunicazione o della vendita. Possibilità di vincite nel mondo delle corse dei cavalli per chi è nato nella terza decade, grazie a Nettuno nel vostro segno.