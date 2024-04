Oroscopo del giorno, le previsioni dell'11 aprile, segno per segno

Quella odierna sarà una giornata fortunata? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Nella giornata di oggi vivrai situazioni favorevoli? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo dell'11 aprile.

ARIETE Un desiderio di ricreazione dello spirito pervade, cercate benessere e piacevoli compagnie, dedicatevi all'arte e alla cultura, in particolare letteratura e teatro. Compleanni dal 5 al 17 aprile influenzati positivamente dai Pesci. Salute, bellezza, conciliazione protagonisti. Amore importante per Arieti di marzo, lavoro impegnativo ma vincente, giornata propizia nei giochi di fortuna.

TORO Oggi dedicate del tempo a voi stessi, concedetevi piaceri come cinema, letteratura, musica. La famiglia è stabile, ma potreste provare ansia, specialmente se siete nati nella prima decade taurina. In amore, passione intensa ma moderata. Lavoro con scadenze ma vi sentite stimolati. Buona fortuna al Lotto con numeri pari.

GEMELLI Urano e Giove nel Toro, con Venere in Ariete, influenzano positivamente il vostro umore e la vostra vitalità. Nell'amore, organizzate le vacanze estive con il partner, nel lavoro, sfruttate la dinamicità del momento. Con la Luna nel segno, tentate la fortuna.

CANCRO Oggi, la Luna vi sorride con sensibilità e intuito. In amore, non temete di aprirvi a un nuovo legame. In ambito lavorativo, usate astuzia e schivate incarichi poco gratificanti. Per quanto riguarda il denaro, finalmente arrivano gli introiti tanto attesi per poter pianificare il futuro. Astrologicamente, Urano in Toro vi assiste nel mantenere una stabilità economica.

LEONE La Luna nel Toro porta instabilità emotiva e contrattempi familiari iniziali, limitando i programmi con gli amici. In amore, Venere favorisce adattamento e costruzione di un legame solido, mentre al lavoro otterrete stima e consensi grazie alle vostre abilità e generosità. Attenzione alle finanze per possibili distrazioni.

VERGINE Il Toro, grazie a Urano, vi rende amabili e pacati. Luna e Giove aumentano la lucidità mentale per gestire riunioni familiari. In amore, generosità ed attrazione, ma dosate gli slanci. Buoni risultati in ufficio attestano la vostra competenza. Raccoglierete presto i frutti del vostro lavoro.

BILANCIA Transito aprile vitalità e innovazione. Legame Saturno-Pesci porta nuove opportunità e amicizie vivaci. Amore intenso, complicità e desiderio in crescita. Plutone favorisce relazioni e emozioni appaganti. Lavoro: guida giovane collega, amicizia fortunata. Luna in Gemelli sostiene. Fortuna nel gioco pomeridiano.

SCORPIONE Marte guida il vostro segno, aiutato dai Pesci. Famiglia tranquilla, attenti ai giochi dei bambini. Saturno vi rende intuitivi. In amore, state attenti agli errori passati. Nel lavoro, cercate soluzioni strategiche. Finanze, evitate il gioco d'azzardo.

SAGITTARIO Un giorno di creatività e vitalità. Plutone in Acquario alimenta i vostri stili creativi. Sole, Venere, Mercurio in Ariete vi donano fascino e energia. In amore, passione e reciprocità. Sul lavoro, diplomazia e focus. Nella finanza, cautela.

CAPRICORNO La giornata di oggi è sotto il dominio di Saturno, donando saggezza e visione chiara delle situazioni. In amore, Urano vi aiuta a comunicare meglio. Sul lavoro, ricevete apprezzamenti per la vostra tolleranza. Utilizzate i risparmi per realizzare un progetto.

ACQUARIO Forze astrali favorevoli, realizzazione piani, equilibrio tra momenti di luce e ombra. Nettuno favorisce adattabilità, valutare opportunità e ambizioni. Forma fisica al top, look impeccabile con Venere splendida. Amore intenso, lavoro intuitivo, sorprese finanziarie positive.

PESCI Sotto il sole di Venere, risplende da oggi. Dedicatevi alla forma fisica, riassestate le questioni familiari, godete dei legami con i più piccoli. In amore, Marte vi darà coraggio, Luna può portare capricci. Lavoro promettente, attenzione alle comunicazioni. Finanze con Nettuno nel segno, possibili sorprese.