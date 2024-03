Oroscopo del 29 marzo, scopri cosa ti riservano gli astri

Lavoro, amore, finanze: saranno dalla tua parte oggi? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Sarà una giornata da ricordare o una da dimenticare quella odierna? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 29 marzo.

ARIETE Giove nel Toro porta energia vitale e generosità, favorisce iniziative familiari e amicali. In amore, controllate gli impulsi e dosate le emozioni. Plutone sfida gli Arieti a migliorarsi sul lavoro, mantenete un profilo basso e siete prudenti nelle finanze.

TORO Venerdì. Venere nei Pesci apporta stabilità e serenità. Famiglia, punto di forza emotivo. Amore intenso, attenzione a non esagerare. Lavoro facile, questioni risolte brillantemente. Spese importanti ma necessarie per il futuro. Pianificare con serenità.

GEMELLI Ultima settimana di ottimi auspici in arrivo, con Plutone a supporto per attivarsi produttivamente. Buoni rapporti familiari e amichevoli, risoluzione di nodi in amore attraverso la comunicazione. Distrazione sul lavoro per Gemelli, ma lucidità e chiarezza vi aiuteranno. Favoriti Giochi di fortuna con Mercurio nel segno amico dell'Ariete.

CANCRO Transiti planetari sereni e variabili simili a ieri. Luna in Scorpione e Sagittario ravviva la giornata, soprattutto per compleanni nella seconda e terza decade. Relazioni familiari e responsabilità accentuate per Cancro nati dal 9 al 13 luglio. Amore con comprensione, lavoro con scelte importanti e finanze equilibrate.

LEONE La giornata inizia con energie espansive e positive grazie a Mercurio in Ariete e al Sole in Leone. Attenti alla creatività e all'impulsività. In amore, evitate gli eccessi e valorizzate chi vi ama veramente. Sul lavoro, ottime opportunità di successo e collaborazioni inaspettate. Nelle finanze, gestite con attenzione i conti familiari.

VERGINE Siete fortunati grazie a una connessione positiva di Giove dal Toro, con successi personali e relazionali per la seconda decade. In amore, seduzione e passione grazie a Giove e Urano, mentre nel lavoro dimostrate dinamismo e successo. Nelle finanze, gestione oculata.

BILANCIA Plutone illumina il cammino di oggi per i nati a settembre, stimolando la sfida e il superamento. In famiglia, risolvete eventuali problemi con astuzia. Luna favorisce l'armonia sentimentale, mentre Plutone vi dà grinta e determinazione sul lavoro. Organizzate viaggio all'estero con prudenza finanziaria.

SCORPIONE Empatia, gentilezza, attenzione sono i vostri punti forti oggi. Transiti planetari promettenti vi sostengono in amore e lavoro. Luna e Venere nei Pesci vi regalano sicurezza creativa e razionalità. Plutone può creare scompiglio finanziario, ma la vostra abilità vi aiuterà a risolvere le situazioni.

SAGITTARIO La Luna, dea del calore umano, vi coinvolge in modo deciso. Ottima fase planetaria vi permette di esprimervi appieno senza ostacoli. In amore, incontri galanti portano sicurezza. Sul lavoro, la stima dei superiori. Attenzione alle spese, Venere e Saturno sono contrari.

CAPRICORNO La giornata inizia con Venere nei Pesci, portando sensibilità e intuito. Periodo positivo in amore e lavoro, ma attenzione a decisioni affrettate per alcuni Capricorni. Urano invita a ponderare le mosse e Saturno favorisce la pianificazione del successo. In amore, atmosfera euforica e armoniosa, per i single possibilità di riconciliazioni inaspettate. Buon momento per organizzare viaggi e finanze.

ACQUARIO Il vostro segno, sempre adattabile, si destreggia tra nuove situazioni. Urano vi invita alla prudenza. In amore, Plutone favorisce i nativi di gennaio. Saturno vi dona capacità razionali. Sul lavoro, dimostrate competenza e pazienza. Gestite il denaro con saggezza, vedrete i risultati.

PESCI Giornata serena con Venere e Saturno in armonia nel segno, equilibrio tra sensibilità e razionalità. Nuova storia affettiva in arrivo, gioie nel compleanno di marzo. Opportunità professionale nel settore artistico e comunicativo. Cautela nelle finanze.