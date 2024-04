Oroscopo maggio 2024, previsioni e consigli mensili per tutti i segni

Sei curioso di sapere se il tuo segno zodiacale sarà uno tra i più fortunati del mese di maggio che sta per arrivare? Scoprilo grazie all’oroscopo di Sky ascolta articolo

Cosa ti prospetta il mese di maggio che sta per arrivare? Sarà un mese positivo per te e per il tuo segno zodiacale su fronti quali lavoro, amore e soldi? Scopri cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo del prossimo mese.

ARIETE Cari amici dell'Ariete, questo mese è un periodo d'oro per voi. Il supporto degli astri vi permette di ripartire con energie rinnovate e mettere in campo i vostri progetti. L'Amore vi sorride, con Venere e Giove che vi regalano fascino e gioia nelle relazioni. Venere e Sole portano amore e armonia, mentre Mercurio favorisce la comunicazione. Sul Lavoro, Mercurio e Plutone vi aiutano a valorizzare i vostri talenti, mentre Sole e Giove vi faranno brillare. Per quanto riguarda il Denaro, è il momento di pianificare e raccogliere i frutti del vostro impegno. Questo mese è ottimo per pianificare il futuro. Che mese favoloso vi aspetta, cari Arieti!

TORO Il segno del Toro sarà sotto una buona stella questo mese, con Marte e Venere a favorire l'amore e il lavoro. Marte vi darà vitalità e risveglierà passioni sopite, mentre Venere terrà accesa la fiamma dei sentimenti. Giove vi porterà fortuna e charme, con nuovi amori in arrivo. Sul fronte lavorativo, sarete apprezzati per la vostra affidabilità e potrete recuperare eventuali ritardi. Mercurio vi darà l'energia necessaria per portare a termine progetti importanti. Sul fronte finanziario, sarete favoriti con intuizioni azzeccate e opportunità da non lasciarsi sfuggire. Sfruttate al massimo le energie positive di questo periodo!

GEMELLI I Gemelli stanno vivendo un periodo di crescita e cambiamento positivo, con l'arrivo della benefica influenza di Giove nel segno. Amore, Lavoro e Denaro si prospettano in modo favorevole per tutti i nativi del segno. In questo momento, l'energia positiva di Venere, Giove e il Sole favorisce la sfera sentimentale. È il momento ideale per prendere decisioni importanti e godersi pienamente i momenti felici. Potete aspettarvi un periodo di ripresa e crescita professionale. Ampliando i contatti e mantenendo una buona organizzazione, potrete ottenere risultati significativi e incassare nuovi guadagni. Mentre i nativi della prima decade possono sperimentare una crescita economica solida, quelli della seconda e terza decade sono invitati alla prudenza e al risparmio. È importante mantenere un equilibrio finanziario per affrontare eventuali imprevisti.

CANCRO Questo mese è continuazione di buoni aspetti astrali, con aggiunta di Venere e Marte che ravvivano la vita sociale e amorosa. Il Sole favorisce il benessere fisico e mentale. Nativi della seconda e terza decade saranno particolarmente favoriti. Marte dona assertività e energia extra. Giove, Urano e Nettuno aprono nuovi orizzonti. Marte e Venere promuovono passione e fascino, favoriscono la costruzione di relazioni solide o il fascino per nuove conquiste. Mercurio e Sole offrono energie e produttività, con periodo di picco per ogni decade del segno. Siate proattivi e ambiziosi. Potete realizzare obiettivi finanziari importanti con prudenza, come estinguere debiti, ottenere prestiti o richiedere aumenti di stipendio.

LEONE L'oroscopo del Leone per maggio promette un mese altalenante che migliorerà verso la fine. Dal 26 maggio, Giove favorirà la realizzazione di progetti e il recupero del tempo perso, sia in amore che sul lavoro. Tuttavia, Marte e Venere potrebbero causare tensioni fino al 26. Urano potrebbe portare indecisioni per la terza decade, mentre la prima decade dovrà affrontare scelte importanti. La seconda decade sarà più tranquilla nonostante Marte. La chiarezza interiore arriverà dopo il 24 maggio per la prima decade, mentre la terza decade rischia errori imperdonabili. Fino al 15 maggio la concentrazione sarà alta, ma dal 16 potrebbe calare, facendo commettere errori di comunicazione. Sul fronte lavorativo, Mercurio vi sostiene fino al 15 maggio, ma dopo potreste perdere lucidità. Fate attenzione a non commettere errori di comunicazione. Per quanto riguarda le finanze, evitate operazioni rischiose e cercate di essere prudenti nelle spese. Siate parsimoniosi per evitare brutte sorprese.

VERGINE L'oroscopo di maggio per la Vergine vede un calo nel trend positivo del mese precedente. Le influenze astrali variano a seconda della decade di nascita, con Saturno e Giove che possono portare sfide e opportunità. Venere e Marte favoriscono l'amore e il lavoro, ma è necessario cautela nei confronti delle finanze. Marte e Venere favoriscono l'entusiasmo nelle relazioni, con periodi più intensi dal 1° al 23 maggio a seconda della decade di nascita. Mercurio, Sole e Marte vi danno energia per produrre, ma occhio alla stanchezza fisica e mentale imminente. Cautela nei prossimi mesi per i risparmi, specialmente per la seconda e terza decade. Non fidatevi di tutto ciò che sembra brillare, potreste avere sorprese il mese successivo.

BILANCIA Il mese di maggio per la Bilancia è contrassegnato dal rosa, grazie ai favori di Venere, Giove e Plutone. La prima decade riceverà doni celesti come consapevolezza di sé e opportunità di realizzazione. La seconda e terza decade vivranno un mese più tranquillo. Dal 24 al 31, Venere porterà armonia e serenità ai nativi della prima decade. Attenzione alle parole per la seconda e terza decade dal 1° al 15 maggio. La prima decade mostra sicurezza e competenza nella seconda metà del mese, mentre la seconda e terza decade affrontano sfide fino al 15 maggio. La prima decade coglie opportunità durature, mentre la seconda e terza decade sono invitate alla prudenza.

SCORPIONE Questo mese porta nuove prospettive per gli Scorpioni, con il recente allontanamento della dissonanza di Giove. Sebbene possa esserci ancora qualche ostacolo da affrontare, Saturno e Nettuno vi guidano verso la realizzazione dei vostri obiettivi con razionalità e creatività. Mantenete l'autocontrollo e prestate attenzione alle opportunità che si presenteranno. Maggio potrebbe portare passione e sentimenti contrastanti, con Marte che ispira ma anche irrita. Attenzione alle relazioni emotive, soprattutto per la terza decade. Mercurio genera nervosismo e rendimento discontinuo, ma dopo il 20 ci sarà maggiore calma e concentrazione. Fate attenzione alle attività intellettuali. Evitate imprese troppo rischiose e mantenete l'autocontrollo finanziario. I primi risultati positivi stanno arrivando.

SAGITTARIO Il mese di maggio per i Sagittario promette buone energie e potenzialità, ma anche qualche sfida. Il periodo sarà tranquillo, soprattutto per la seconda e terza decade. Utilizzate l'aspetto positivo di Mercurio per chiarire eventuali malintesi. Attenzione invece ai richiami romantici che potrebbero destabilizzare chi è nato a partire dal 26 maggio. Sarete concentrati e dedicati nella prima parte del mese grazie a Mercurio, ma verso la fine potreste sentirvi meno sicuri delle vostre capacità. Favorire le decisioni economiche nei primi 15 giorni, poi è consigliabile contenere le spese dal 26 in poi. Il consiglio è di affrontare le sfide con fiducia e determinazione, in modo da superarle con successo e saggezza.

CAPRICORNO Caro Capricorno, questo mese sarà cruciale per sfruttare al massimo l'influenza positiva di Giove, Saturno e Urano. Marte renderà ardente la vostra passione, con Venere che vi aiuterà a creare un'atmosfera romantica e affettuosa. La terza decade vivrà momenti di grande intensità emotiva grazie a Giove, Urano e Nettuno. Mercurio potrebbe causare distrazione fino al 15 maggio, ma poi vi darà un nuovo slancio intellettuale e comunicativo. Una buona fase per realizzare obiettivi finanziari, soprattutto per la terza decade. Possibilità di buoni risultati anche al gioco fino al 25 maggio. Sfruttate al meglio questa fase favorevole!

ACQUARIO Sotto un cielo astrologico che promette cambiamenti e nuove energie, gli Acquari si apprestano a vivere un mese di maggio movimentato. Fino al 22 maggio qualche malinteso potrebbe creare tensioni con il partner. Successivamente, le prime decadi potranno godere di momenti di dolcezza, mentre le altre potrebbero sperimentare stress a causa di Marte. Dopo una fase positiva all’inizio del mese, potreste perdere un po’ di concentrazione verso metà maggio. Mantenete prudenza nelle questioni finanziarie, soprattutto se appartenete alla terza decade. A partire dal 26 maggio, nuove opportunità di guadagno potrebbero manifestarsi per le prime decadi.

PESCI Cari Pesci, il vostro oroscopo vi promette un periodo di successi e realizzazioni grazie all'influenza positiva di Giove, Urano e Nettuno nelle diverse decadi. Venere e Marte vi regalano momenti intensi e passionali con il partner, ma attenzione a possibili incomprensioni dopo il 23. Marte e il Sole vi danno energia e concentrazione fino al 20 maggio, mentre Mercurio vi aiuta dal 16. Attenzione alle distrazioni all'inizio del mese. Gestite con attenzione le vostre finanze, soprattutto dal 20 maggio in poi. Informatevi bene prima di prendere decisioni importanti. Siate cauti negli investimenti e valutate ogni passo con cura.