Oroscopo del giorno: le previsioni del 28 marzo, segno per segno

ARIETE Stimoli vivificanti vi rendono pieni di iniziative, grazie al team Sole - Mercurio. In amore, nuove avventure per i single sotto l'influenza positiva dell'Acquario. Sul lavoro, mettete energie in un impegno improvviso, supportati da Plutone nell'Acquario. Buona gestione delle finanze con l'Urano nel Toro.

TORO Saturno crea nervosismo in campo familiare per il Toro oggi. Attenzione agli eccessi alimentari. Dialogo e intimità necessari nell'amore per risolvere momenti di incertezza. Aiuto generoso al lavoro per un collega in difficoltà. Solidarietà nei problemi finanziari di un amico.

GEMELLI Gioiosa giornata con battute pronte e gusto per il gioco, Mercurio e Plutone vi regalano leggerezza e determinazione. Interesse per un flirt e collaborazione proficua sul lavoro. Il Sole porta entusiasmo e possibilità di vincita.

CANCRO Le energie celesti vi sorridono oggi, con progetti che cominciano a prendere forma. In amore, possibilità di nuove storie coinvolgenti. Nel lavoro, una pausa creativa per ricaricare le energie. Buona fortuna nelle finanze, con molte opportunità da cogliere.

LEONE Giornata instabile con Venere favorevole nel Leone e problemi pratici, familiari e amichevoli. Attenzione a eccessi alimentari; mantenete il controllo. Celebrazioni dal 29 luglio al 5 agosto; amorosi e flessibili grazie a Mercurio in Ariete; creativi nel lavoro con Mercurio nell'Ariete. Finanze limitate oggi con Luna in Scorpione e Giove in Toro.

VERGINE Primavera meteorologica con auspici astrologici positivi per il segno del Toro. Sensibilità, intuito e calma familiare. Positività in amore, stress lavorativo, gioco d'azzardo favorevole.

BILANCIA La giornata del segno dell'Acquario si presenta positiva per l'equilibrio psicofisico e emotivo. Favoriti dalla configurazione planetaria, mostrate forza e gentilezza. In amore siate più presenti, al lavoro ottenete apprezzamenti e in denaro siate generosi, specialmente se nati nella terza decade.

SCORPIONE Oggi Saturno, Luna e Venere favoriscono la tua routine. In famiglia potrebbero esserci tensioni. In amore, prediligi l'emozione alla passione. Nel lavoro, pianifica con cura. Buone opportunità finanziarie. Fortuna al Superenalotto per nati dal 26 al 31 ottobre.

SAGITTARIO Un nuovo giorno discreto per i Sagittari, con Plutone, Sole e Mercurio favorevoli per compleanni dal 23 novembre al 1 dicembre e dal 17 al 20 dicembre. Venere, Marte, Saturno e Nettuno creano dissonanze in amore, Plutone dà energia erotica. Ambizione e forza nel lavoro, con Luna positiva per gli investimenti. Consultate esperti per le decisioni finanziarie.

CAPRICORNO La Luna nel segno dello Scorpione ti spinge a agire con garbo e rispetto in famiglia. In amore, Venere e Giove promettono successi e scelte importanti. Sul lavoro, successi e opportunità di crescita in vista. Attenzione alle tentazioni finanziarie.

ACQUARIO Le stelle si allineano per voi, cari Pesci! Vicino Nettuno e Sole radioso vi portano novità in famiglia e amicizia. Saturno vi assiste per progetti di successo. Amore: nuova passione in arrivo. Lavoro: tenacia premiata. Denaro: gestite con competenza.

PESCI Il vostro cielo astrologico risplende di positività, con Marte che vi spinge verso nuove esperienze amorose ed erotiche. Sul lavoro, sostenete i colleghi con entusiasmo. La fortuna vi sorride, provate il Lotto. Numeri fortunati: quelli pari.