Oroscopo del giorno: le previsioni del 15 marzo, segno per segno

ARIETE Il vostro pianeta guida, Marte, vi dona energia e competitività. Attenzione agli eccessi nelle relazioni, ma buoni scambi amichevoli in vista. Luna in Gemelli favorisce serenità emotiva. Amore: comprensione reciproca. Lavoro: intuito e tempismo apprezzati. Denaro: giornata fortunata, sfruttatela al meglio!

TORO Organizzatevi in nuove attività fisiche, ricreative, ludiche con Urano e Saturno. Giove vi fa battere il cuore in amore. Saturno vi consiglia su scelte importanti. Urano e Giove vi danno energia nel lavoro. Regolate i conti con pazienza e impegno.

GEMELLI Giornata allegra e vivace per chi festeggia il compleanno a maggio; contatti amichevoli e momenti di intrattenimento in famiglia. In amore, intensità emotiva per chi è nato a maggio, mentre Saturno e Nettuno influenzano le storie d’amore degli altri. Nel lavoro, diplomazia e scherzi positivi per gestire situazioni complesse. Nelle finanze, Luna favorevole all'azzardo.

CANCRO Giove dal Toro vi gratifica in giornata. La vostra natura amabile e sensibile emerge, specie se nati a luglio. In amore, Venere in Pesci regala momenti intensi. Sul lavoro, completate con successo le situazioni con il supporto di Sole e Nettuno. A livello finanziario, evitate rischi con Mercurio negativo.

LEONE Una configurazione astrologica positiva vi guida oggi. La Luna in Gemelli vi rende sensibili e intuitivi, mentre Plutone indica scelte coerenti. In amore, una nuova passione brilla intensamente. Sul lavoro, cambiano le dinamiche, ma siate entusiasti. Con Mercurio e Luna accanto, potete tentare la fortuna finanziaria.

VERGINE Le vostre qualità essenziali di fedeltà e sincerità si esaltano oggi, favoriti dall'ambiente familiare e dalla posizione di Giove e Urano. In amore esternate i sentimenti con ardore, nel lavoro limitate le ambizioni e programmate con pazienza il futuro. Stare fermi nelle finanze è consigliato.

BILANCIA La Luna in Gemelli vi dona armonia quotidiana e soddisfazioni familiari. Oggi vi sentirete romantici e desiderosi di avventure appassionanti. In ambito lavorativo, siete in ascesa e potreste ricevere consigli utili da un amico esperto. Buona fortuna!

SCORPIONE Il tuo sorriso oggi risplende e porta gioia a chi ne ha bisogno. Venere, Nettuno e il Sole ti favoriscono. In amore, cerchi la serenità con corrispondenza sentimentale. Nel lavoro, sforzi premiati; con Saturno pianificazione razionale. Aiuta la fortuna con numeri pari al Lotto.

SAGITTARIO Mercurio dal segno amico dell’Ariete vi regala una giornata luminosa. L'amore vi circonda, ma attenzione alle differenze con il partner. Sul lavoro, la vostra intelligenza vi guida nelle situazioni complesse. Riguardo al denaro, evitate il gioco e concentratevi su altre attività. In generale, un momento favorevole per lo sport all'aperto e per dedicarsi a chi vi vuole bene.

CAPRICORNO La giornata presenta alti e bassi, con un senso di isolamento interiore nonostante l'atmosfera gioiosa intorno a voi. Importante rispettare le convenzioni sociali, soprattutto per i Capricorni nati tra il 2 e il 10 gennaio. In amore, cercate contatto autentico; perseguite il successo con pazienza e organizzazione. Buone opportunità finanziarie.

ACQUARIO Una giornata fortunata e luminosa vi attende, con Mercurio nell'Ariete che accresce la generosità e la comunicazione, la Luna nei Gemelli che dona leggerezza, e il Sole nei Pesci che porta allegria e spirito spiritoso. Amate con passione e connessione profonde, lavorate con diplomazia e moderazione, e giocate con tattiche sagge per la fortuna.

PESCI Oggi siete avvolti da una carica di calore umano, ma la Luna nei Gemelli contrasta lievemente. Approfittate del momento favorevole con Plutone, Nettuno, Saturno, Urano e Mercurio per mettere in mostra le vostre qualità migliori. In amore, l'armonia delle idee è fondamentale, mentre sul lavoro vi attendono cambiamenti positivi. Evitate il gioco d'azzardo per tre giorni.