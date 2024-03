Oroscopo del giorno, le previsioni del 7 marzo segno per segno

Sarà una giornata positiva nel lavoro? E considerando l'amore e i soldi? Se sei curioso di saperne di più, ecco cosa prevedono gli astri, per il tuo segno, nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Lavoro, soldi, amore ma non solo. Ecco cosa aspettarsi per la giornata di oggi e cosa riservano gli astri per te e per il tuo segno zodiacale nell’oroscopo del 7 marzo.

ARIETE Le stelle sono favorevoli per voi oggi, con il Sole come principale alleato a dare energia e vitalità. Marte e Venere vi rendono irresistibili, soprattutto se siete nati nella terza decade. Esprimete il vostro affetto con sincerità e vivrete momenti indimenticabili. Non abbiate paura di dichiararvi se il vostro sentimento non è ancora ricambiato. Con la Luna a favore, il vostro intuito vi guiderà nel mondo lavorativo, soprattutto se siete liberi professionisti. Saturno vi porta un po' di introiti inaspettati, alleviando alcune spese fiscali. Festeggiate il vostro compleanno tra il 31 marzo e il 6 aprile per beneficiare al massimo di questa situazione.

TORO Oggi, un Giove favorevole vi porta a concentrarvi su famiglia, economia e interesse personale. Se siete nati nella seconda decade, approfittate del Sole e di Giove per agire con prudenza. Siate più spontanei e aperti in amore, il vostro fascino naturale non passa inosservato. Se lavorate nel settore dell'immagine o della moda, Nettuno vi promette belle opportunità. State attenti alle spese, pianeta contro rischiano di svuotare il vostro conto.

GEMELLI Il team di Plutone, Luna e Venere supporta i Gemelli: dinamico, ottimista e in forma. Buone notizie per la salute e l'energia fisica, con Marte in supporto. Promettenti opportunità in amore. Plutone promette successo in un importante incontro lavorativo per chi è nato tra il 21 maggio e il 9 giugno. Buon senso e impegno vi faranno brillare in questioni finanziarie.

CANCRO La Luna in angolo negativo potrebbe farvi percepire tensioni familiari residue. Sfruttate intuito e sensibilità per supportare chi è in difficoltà. In amore, non lasciatevi intimidire, ma mostrate il vostro fascino. Nel lavoro, adottate cautela e discernimento nelle scelte finanziarie. Fate attenzione agli acquisti impulsivi, pensate a ciò che è veramente indispensabile per evitare tentazioni pubblicitarie.

LEONE La giornata si prospetta socievole e vivace, con benedizioni celesti in arrivo. Solo chi è nato nella seconda decade dovrà fare attenzione a non esporre troppo le proprie idee. Marte può portare a comportamenti infuocati nell'amore, soprattutto per chi festeggia il compleanno dal 2 al 14 agosto. Una svolta professionale si profila all'orizzonte, ma è consigliabile valutare bene le condizioni. Evitate di tentare la fortuna al gioco, aspettate un momento più favorevole.

VERGINE Giove e Urano vi promettono forza, analisi e positività. Tuttavia, Saturno vi rende autocritici. Saturno vi porta a esprimere i sentimenti sinceramente oggi. Urano vi aiuta a comunicare meglio. Successi professionali vi aspettano grazie alla collaborazione e alle competenze condivise. Un investimento proficuo si presenta, non lasciatelo sfuggire se siete nati ad agosto.

BILANCIA Oggi, la Luna promette un miglioramento emotivo generale, con situazioni familiari che si risolvono positivamente. I single del segno vivranno una ventata di passione e sensualità. Marte e Plutone favoriscono il romanticismo. Siete efficienti e responsabili, i meriti saranno presto riconosciuti. Fiuto eccezionale per capire dove investire i guadagni. Plutone vi guida verso opportunità di investimento vantaggiose.

SCORPIONE Oggi, Plutone e Urano potrebbero rallentare il vostro passo, ma non preoccupatevi, è solo il momento di fare una pausa e dedicarvi alla famiglia. Mercurio vi fa desiderare una relazione stabile, soprattutto se siete nati tra il 4 e il 12 novembre. I single della prima decade avranno successo. Non lasciate che la stanchezza vi fermi, la vostra ironia renderà più leggera la giornata per voi e i vostri colleghi. Evitate investimenti rischiosi, specialmente in beni immobili. Mantenete le vostre finanze al sicuro per il momento.

SAGITTARIO In arrivo influenze benefiche da Venere e Marte per il Sagittario di dicembre. Sensibilità profonda e intelligenza vivida daranno il giusto impulso per affrontare questioni personali e professionali. Amore coinvolgente e opportunità lavorative in arrivo, focus sull'investimento e sul progresso finanziario. Buon compleanno a chi festeggia tra il 23 e il 26 novembre. Giove nel Toro favorisce investimenti e Plutone vi fornisce gli strumenti necessari.

CAPRICORNO Saturno vi aiuta a comprendere le situazioni attraverso l'intuito e la razionalità. In famiglia, dimostrate empatia e sagacia. Un nuovo interesse amoroso vi coinvolge, mostrando il vostro lato seducente e passionale. Risolvete una situazione lavorativa complicata con determinazione e calma. Il vostro intuito finanziario vi porta a concludere un affare vantaggioso. Se siete nati a dicembre, siete favoriti.

ACQUARIO Inizio marzo con alti e bassi per l'Acquario: il transito di Giove nel Toro vi sollecita a essere più presenti in famiglia, soprattutto per chi è nato nella seconda decade. Venere porta fortuna agli Acquario della terza decade con nuovi flirt e tenerezza nelle coppie stabili. Plutone rafforza i legami instabili. Ignorate i pettegolezzi in ufficio e seguite la Luna che vi invita a lavorare in autonomia. Guadagni meritati per gli Acquario nati dal 10 al 15 febbraio, con la Luna che suggerisce come investire con etica e innovazione.

PESCI Il Team Giove - Urano nel Toro vi sostiene nella terza decade; mentre Mercurio - Sole - Nettuno - Saturno, congiunti nel segno, amplificano la vostra sensibilità all'ambiente. Siete il punto focale per parenti e amici, con una buona armonia psicofisica. Astrologicamente avvantaggiati, sperimentate successi nell’amore, nel lavoro e nei soldi. Seguire un affare proposto da un amico si rivelerà redditizio. Profitti in arrivo. La fortuna è dalla vostra parte.