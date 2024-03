Oroscopo per tutti i segni, le previsioni dell'1 marzo

Sarà una giornata da ricordare o una da dimenticare? E cosa dicono gli astri? Se sei curioso di saperne di più, ecco l’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Lavoro, amore, soldi: cosa riservano gli astri per te e per il tuo segno zodiacale? Ecco cosa prevede, segno per segno, l’oroscopo di oggi, 1 marzo.

ARIETE Marte e il Sole vi sostengono vigorosamente, energia positiva in arrivo. Astro Venere a fianco per incontri amorosi speciali. Saturno favorisce relazioni stabili, progetti importanti in vista. Successo e apprezzamenti sul lavoro, protezione finanziaria garantita da Giove.

TORO Il mese di marzo inizia con Saturno favorevole ai Pesci. Primavera, rinnovamento, armonia amorosa. Saturno e denaro fortunati.

GEMELLI Oggi è il primo giorno di marzo, con nubi da evitare. In amore, attenti ai tempi e alle parole. Al lavoro, continuate a dare il massimo. Con i soldi, divertitevi con moderazione.

CANCRO Inizio della primavera meteorologica oggi, Saturno porta nuvole, attenzione esposta. In amore, i nativi di luglio sono favoriti da Nettuno e Urano. Al lavoro percezione di scarsa stima dai superiori, attenzione ai dubbi. Buoni affari con il Sole in Pesci per chi è nato a giugno.

LEONE Per la primavera, Leoni felici e intraprendenti, ma attenzione al Toro instabile. Amore e lavoro in crescita, meglio evitare rischi finanziari.

VERGINE Primavera meteorologica con auspici astrologici positivi per il segno del Toro. Sensibilità, intuito e calma familiare. Positività in amore, stress lavorativo, gioco d'azzardo favorevole.

BILANCIA Un'energia positiva vi accompagna grazie a Venere, Sole e Marte in amicizia con l'Acquario. Risolvete questioni personali con determinazione e efficienza. In amore, passione intensa e viaggi con amici in vista. Successo e opportunità lavorative. Finanze stabili, giocate con fiducia.

SCORPIONE Per lo Scorpione, oggi si crea un aspetto fortunato con Mercurio, Saturno, Nettuno e il Sole in Pesci. Approfittate della razionalità, intelligenza e adattabilità. In amore, siete impareggiabili nell'adattarvi al partner. Buone opportunità lavorative e attenzione alle finanze.

SAGITTARIO Giornata positiva per i Sagittari con Venere e Plutone in Acquario che aumentano entusiasmo e desiderio di avventura. Attenzione ai contrasti emotivi con Nettuno e ai conflitti al lavoro con Marte. L'amore richiede dialogo e tranquillità, le finanze suggeriscono prudenza.

CAPRICORNO Un transito particolarmente fortunato influisce sul segno. Salute, benessere, buonumore e convivialità vi accompagnano. Sintonizzati con sensibilità con il partner, trovando punti di raccordo. Successi lavorativi in arrivo grazie a Urano. Fortuna finanziaria in agguato.

ACQUARIO Giornata positiva per i Pesci con Mercurio, Sole, Saturno e Nettuno nel segno. Venere, Marte e Plutone nell'Acquario. Amore intenso e sperimentazione erotica. Lavoro apprezzato con Luna benefica dallo Scorpione. Opportunità finanziarie favorevoli.

PESCI Giornata positiva nel primo giorno di primavera per i Pesci. Influenze planetarie favorevoli in campo amoroso e lavorativo. Possibilità di sperimentare e osare, con successo finanziario.