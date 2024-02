Oroscopo del 27 febbraio, scopri cosa ti riservano gli astri

Come andrà il lavoro? E l'amore? Se sei curioso di sapere se è il tuo segno zodiacale uno tra i più fortunati nel corso di questa giornata ecco l’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Vuoi iniziare la giornata scoprendo cosa riservano per il tuo segno zodiacale gli astri? Dal lavoro all'amore, dalle amicizie ai soldi ecco cosa prevede, segno per segno, l’oroscopo di oggi, 27 febbraio.

ARIETE Plutone vi accompagna con influenze benefiche, eccezion fatta per l'autunno. In famiglia vivete un periodo sereno, con Marte come alleato comunicativo. In amore, un intreccio planetario vi promette nuove emozioni, nel lavoro cercate di non farvi mettere i bastoni tra le ruote e siate prudenti con le spese.

TORO Oggi dovete resistere a Plutone e Marte, che portano piccoli attriti familiari. Nettuno porta armonia. In amore, controllate le pulsioni possessive. Marte e Plutone potrebbero creare problemi lavorativi. Giove e Urano aprono opportunità economiche interessanti.

GEMELLI Una giornata di successi e lucidità per i nati in maggio. Favoriti esami e concorsi, rapporti sociali e amichevoli positivi. Amore gioioso per la seconda decade, attenzione al lavoro per la prima. Provate fortuna al Lotto con la Luna e Giove.

CANCRO Il duo celeste Giove - Saturno vi sostiene risolvendo questioni in sospeso. Sensibilità e saperci fare, salute eccellente per alcune decadi. Amore luminoso e costante, presto ancora più appagante. Creatività invincibile nel lavoro, opportunità di investimento immobiliare.

LEONE Influenze planetarie vi supportano nelle faccende quotidiane, evitando tensioni familiari. Soluzione? Moderare il temperamento, dedicarsi alla salute e controllare le spese. Tema Amore: generosità, passionalità e nuove emozioni in arrivo. Sul lavoro, magnanimità e solidarietà vi contraddistinguono. Attenzione alle finanze.

VERGINE La serenità regna, con risoluzione di questioni pratiche e patrimoniali. Signoria di Sole e Saturno per Vergine. Attenzione alle tensioni familiari. Amore diviso tra avventura e stabilità. Lavoro efficiente, stima e simpatia dai colleghi. Attenzione agli acquisti impulsivi.

BILANCIA La Luna influisce positivamente sulla vostra giornata, favorendo armonia e salute mentale. Capacità empatiche e ricerca di concordanza nei rapporti. Buona forma fisica e potenziale seduzione per relazioni amorose. Efficienza lavorativa e successo negli obiettivi professionali. Valutare con attenzione le possibilità finanziarie per investimenti.

SCORPIONE Il vostro istinto infallibile si manifesta oggi, con un gruppo planetario favorevole nel vostro segno. Intensità emotiva e fascino in crescita, soprattutto per i nati a novembre. Amore appassionato e lavoro da gestire con calma ed equilibrio. Finanze in crescita con investimenti oculati.

SAGITTARIO Grazie a Venere aumenta intuito e sensibilità, apportando amabilità e comunione familiare. Plutone, Venere e Marte favoriscono l'avventura e la soddisfazione nel lavoro. La Luna promette fantasia giocosa. Aiuto generoso a un parente bisognoso.

CAPRICORNO La Luna vi mette in difficoltà, ma l'oroscopo trionfa con nove corpi celesti favorevoli. Saturno in angolo benefico migliora le relazioni amorose, Urano porta fortuna economica per compleanni a gennaio. Successo professionale in arrivo grazie a Urano, Giove e Plutone. Prosperità finanziaria con abilità.

ACQUARIO Oggi, con Venere nel vostro segno, vi sentirete equilibrati e sereni. I problemi familiari saranno minimizzati grazie a questo transito positivo. Attenzione agli eccessi alimentari! Collaborare con gli altri porterà il successo. Plutone vi offre opportunità di investimento per il futuro, soprattutto se siete nati a gennaio.

PESCI Una giornata favorevole per i Pesci grazie ai pianeti propizi e a Venere nel segno amico dell'Aquario. Risolvete agilmente questioni lavorative complesse e godetevi momenti di intimità appagante. Fate attenzione a non esagerare con le spese!