Oroscopo del giorno: le previsioni del 26 febbraio, segno per segno

Sei curioso di sapere se è il tuo segno zodiacale uno tra i più fortunati nel corso di questa giornata? Scoprilo attraverso l’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Iniziare la giornata scoprendo cosa riservano per il tuo segno zodiacale gli astri? Perchè no! Ecco cosa prevede, segno per segno, l’oroscopo di oggi, 26 febbraio.

ARIETE Una giornata vibrante per voi Ariete, con Marte in azione, amore passionale e lavoro con risultati positivi. Approfittate dell'ottimo momento per dichiararvi a chi vi interessa e prendere decisioni importanti. Affrontate con determinazione le questioni finanziarie, trovando soluzioni concrete. Urano, Marte, Plutone e Saturno vi sostengono nel raggiungere i vostri obiettivi.

TORO Giorno benefico con armonia e stabilità familiare. Curate con successo problemi di salute con l'aiuto di Urano, Saturno e Nettuno. Amore stabile e duraturo per i nati ad aprile. Lavoro equilibrato con supporto di Urano che vi aiuta a essere equilibrati e a superare le pressioni dei superiori. Risolvere questioni economiche familiari con attenzione e abilità.

GEMELLI Oggi vi sentirete sollecitati da varie situazioni familiari, sociali e amicali. L'entusiasmo vi renderà euforici, ma organizzate le serate con cura per evitare confusione. Gli astri vi favoriscono nei sentimenti. Venere e la Luna magnificano le relazioni amorose, soprattutto per i nati tra il 21 e il 29 maggio. Fate attenzione solo se siete nati in giugno, Plutone vi gratifica. Seguite il vostro intuito per un investimento vantaggioso. La Luna e Plutone vi offriranno un'opportunità unica.

CANCRO Trasformazioni rapide nel segno del Cancro grazie ai moti planetari. Esplosioni erotiche per i single di giugno con Giove favorevole. Cambiamenti rapidi vi danno grinta ed esibite sicurezza in ambito erotico. Nuove opportunità creative per chi lavora nell'arte e nella moda. Tentazioni di fortuna al gioco, in particolare per la seconda e terza decade, ma attendete ancora se siete della prima decade.

LEONE I transiti positivi con la Luna in Bilancia portano benefici e opportunità in amore, lavoro e finanze per il Leone. Seguite il cuore, siate audaci e prendete decisioni importanti senza esitazioni. Preparatevi per svolte professionali e decisioni finanziarie cruciali. La gestione dei soldi vi sollecita a fare scelte importanti, specialmente per la prima decade. Decidete con prontezza e determinazione.

VERGINE Oggi è una giornata armonica per il segno della Vergine, grazie all'influenza positiva di Urano e Giove. Potrebbero esserci contrasti con il partner, ma con calma e affabilità risolverete ogni problema, soprattutto se festeggiate il compleanno nella seconda decade. Sarete molto utili sul lavoro grazie alle vostre capacità di mediazione, anche in situazioni complesse tra colleghi. Dovrete gestire un surplus di risorse, consultate un esperto per consigli finanziari.

BILANCIA Oggi, sotto l'influenza positiva della Luna nel vostro segno e dei transiti planetari favorevoli, il vostro oroscopo promette energie positive e successo. Per i nati nella prima decade della Bilancia, c'è la possibilità di consolidare rapporti amorosi importanti. Dedicatevi alla vostra relazione per godere della positività di Venere. La gentilezza e la delicatezza vi porteranno lontano sul lavoro. Siate prudenti negli acquisti, ma non lasciate sfuggire occasioni vantaggiose legate al vostro benessere. Grazie alle influenze benefiche di Venere e Marte, prendete decisioni finanziarie sagge.

SCORPIONE Oggi, il vostro segno zodiacale è influenzato da alcune forze celestiali contrastanti, ma non troppo preoccupanti. Plutone, Urano, Giove, Marte e Venere vi osservano da lontano. È consigliabile rimandare eventuali decisioni importanti. Mercurio in Pesci vi aiuta a creare un’atmosfera magica di coppia. Una grande opportunità si profila all'orizzonte nel vostro settore lavorativo, specialmente se siete lavoratori autonomi. State attenti a non spendere troppo per acquisti impulsivi.

SAGITTARIO Il vostro segno zodiacale, Sagittario, è influenzato positivamente da una colorata Venere in Acquario, che promette entusiasmo e calore umano. Tuttavia, attenzione a non essere troppo impetuosi e a controllare le vostre azioni. Luna, Venere, Marte e Plutone vi aiutano a conquistare chi vi interessa, con momenti di intesa speciale e successi per i single di dicembre. Concentratevi sul lavoro, specialmente se appartenete alle prime due decadi. La Luna in Bilancia vi guida verso acquisti vantaggiosi, soprattutto se artistici o edonistici di valore.

CAPRICORNO Oggi, con la Luna in posizione sfavorevole, gli astri pongono alcune sfide davanti a voi. Tuttavia, come veri guerrieri, saprete affrontarle con determinazione e forza. Grazie all'influsso positivo di Urano, il vostro fascino è al massimo. Fate attenzione a selezionare con cura la persona che più vi interessa e cogliete al volo le opportunità che il destino vi offre. Nella gestione del lavoro, ricordate che la delicatezza è più efficace della durezza. Con l'aiuto di Nettuno, sarete capaci di guidare senza essere autoritari e di gestire al meglio il vostro team. La buona posizione di Saturno favorisce una gestione finanziaria efficace, anche in situazioni complesse. Sarete in grado di affrontare con successo le sfide economiche che vi si presenteranno.

ACQUARIO In questa giornata di fine mese, il vostro segno è favorito grazie alla presenza di Venere, Marte e Plutone. Al contrario, Urano e Giove nel Toro potrebbero creare qualche ostacolo. Con la Luna in Bilancia, festeggerete l'essere nate nella seconda decade con successi amorosi e flirt promettenti. La vostra diplomazia è un'arma vincente sul lavoro, dimostratelo risolvendo anche i casi più spinosi tra colleghi. Affronterete un dilemma patrimoniale chiedendo consigli ai più esperti in materia.

PESCI Oggi, nonostante l'andamento astrale positivo, potrebbero verificarsi momenti di tensione, soprattutto nelle relazioni familiari, specialmente tra genitori e figli. Evitate atteggiamenti autoritari o impulsi irrazionali. Le esperienze sentimentali dei giovani del segno sono favorite da Giove, Sole, Urano e Plutone. Chi è più maturo potrebbe sentirsi un po' apatico, ma è solo una fase temporanea tipica delle relazioni durature. Mantenete la mente razionale e concentratevi sul lavoro, ignorando le distrazioni emotive dei colleghi. Una promettente opportunità di guadagno potrebbe presentarsi, soprattutto per chi è nato nella prima decade. Approfittatene!