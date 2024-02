Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 19 febbraio

Hai voglia di sapere se il tuo segno zodiacale sarà uno tra i più fortunati durante questa giornata? Puoi scoprirlo attraverso l’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi, 19 febbraio.

ARIETE Oggi gli astri sorridono agli Arieti, con Plutone, Marte, Mercurio e Venere in supporto. La vita familiare gioca un ruolo centrale, cercate una mediazione attraverso un componente autorevole. In amore, aprite un dialogo costruttivo. Nel lavoro, ottime indicazioni astrologiche che proseguono fino a sera. Nel denaro, mano felice nel gestire i soldi.

TORO I Pesci e il Cancro sono favoriti dall'energia di Giove, Nettuno, Luna e Saturno, promettendo una giornata positiva nell'amore e nella famiglia. L'attenzione dovrebbe essere posta sul controllo delle abbuffate, difficile per molti resistere a iniziare una dieta. Nel lavoro, abbracciate nuove sfide con entusiasmo e preparazione. L'impegno e la fatica non spaventano il vostro segno. Fate attenzione alle finanze e date importanza alla loro organizzazione.

GEMELLI Giornata contrastata per voi Gemelli, con unione astrale di corpi celesti in posizioni discordanti. Pianeti nel segno nemico dei Pesci, mentre Plutone, Marte, Venere e Mercurio nell'amico Acquario portano svolte miracolose. Effetti maggiori per i compleanni di maggio e 2-9 giugno. Sentite un leggero sbilanciamento romantico, ma preferite un approccio serio e intenso nelle relazioni. Rivoluzione professionale in vista grazie ai valori Acquario. Attenzione alla tendenza spendacciona.

CANCRO Giornata all’insegna dell’empatia, sensibilità e intuito grazie a Giove e Urano. Pesci offre una prospettiva diversa alla realtà. In amore, attenzione alle emozioni intense, specialmente per chi ha segni d'Acqua importanti. Nel lavoro, lasciate una traccia personale e un tocco di genialità. Moderate le spese, i soldi potrebbero finire presto.

LEONE La giornata si presenta serena per il vostro segno di Fuoco. Il fluire delle emozioni e il desiderio di cambiamento sono percepiti da voi in modo sottile. In famiglia, gestite delicatamente una situazione con i figli, con il solito dialogo e principi educativi ferme e razionali. In amore, l'ardore coinvolgente alimenta una nuova relazione e potete già pianificare progetti di coppia. Sul lavoro, se festeggiate il compleanno dal 17 al 23 agosto, riceverete apprezzamenti dai superiori. Mettete da parte i guadagni in questo momento di abbondanza finanziaria, per un futuro senza rimpianti.

VERGINE Oggi, grazie a Urano che vi tutela, potreste risolvere positivamente alcuni confronti diretti. I Pesci, segno creativo e fantasioso, vi spingono a uscire dalla vostra zona di comfort. In famiglia, potrebbe essere il momento di fare dei cambiamenti. Nel lavoro, la vostra immagine migliora e avete successo. Nel denaro, potreste avere delle vincite al gioco.

BILANCIA Oggi, la vostra razionalità vi guida verso le opportunità più favorevoli. Grazie alla presenza di pianeti nell'Acquario, siete più decisi, dinamici e sensibili. Se avete parenti anziani o siete nati dal 30 settembre al 14 ottobre, sarete empatici e pazienti. Organizzatevi in casa e gestite con fermezza le questioni urgenti. Nella terza decade, affrontate una delicata questione familiare. In amore, festeggiate il vostro compleanno tra il 10 e il 15 ottobre, un nuovo sentimento cambierà lentamente la vostra vita. Nel lavoro, otterrete buoni affari se siete nel campo della comunicazione, commercio o vendita. Mettete da parte i guadagni e considerate con cautela un possibile buon investimento.

SCORPIONE Oggi il cielo vi sorride, con il sostegno di diversi pianeti che vi favoriscono. Nonostante alcuni ostacoli da Plutone, Mercurio, Venere, Marte, Giove e Urano, il vostro segno gode di intesa emotiva e passione in amore. Dimostrate le vostre abilità professionali e risolvete questioni finanziarie grazie all'aiuto di un amico esperto.

SAGITTARIO Oggi vi aspetta un interessante allineamento planetario con Plutone, Marte, Venere e Mercurio nell'amichevole segno dell'Acquario. La fortuna garantisce rapida azione in ogni campo, specialmente nel settore attivo del lavoro. In famiglia, evitate gesti bruschi e sbrigativi. In amore, una combinazione di pianeti favorisce una visione romantica e stimolante, soprattutto per i nati a dicembre. Il lavoro è guidato da Venere e Marte, con possibilità di committenze importanti, soprattutto per i sagittariani della terza decade. Provate la fortuna al gioco, come abili sportivi che siete.

CAPRICORNO Le forze planetarie, arricchiscono e favoriscono, pur essendo estranee alla vostra natura. Sole e Nettuno vi spingono al cambiamento con buona fortuna, specialmente se nati a gennaio. Venere aiuta l'educazione dei figli per chi è nato a dicembre. Amore andando bene, attenzione a non attaccarsi a questioni passeggere. Carriera in crescita, tranne per chi è nato nella seconda decade. Non lottate contro i mulini a vento. Aiutate i figli a comprendere il valore del denaro.

ACQUARIO Marte e Mercurio si riuniscono nel vostro segno, accompagnati da una tripletta planetaria nel segno amico dei Pesci. Mentre il romanticismo vi circonda, voi rimanete scanzonati e concentrati sulle vostre passioni. In famiglia, aiutate un parente in difficoltà. In amore, Venere e Marte vi stimolano, ma se siete nati a gennaio, siate più pacati. Nel lavoro, potreste non sintonizzarvi con le persone che incontrate, ma il vostro carattere camaleontico vi aiuterà a risolvere la situazione a vostro vantaggio. Finanziariamente, gli astri vi sono favorevoli. Sfruttate questa fortuna partecipando alle scommesse o acquistando un gratta e vinci.

PESCI La giornata dei Pesci si presenta fortunata grazie alla presenza di Sole, Saturno e Nettuno nel segno. La sensibilità e l'intuito fioriscono, riportandoli indietro nel tempo. Mercurio nel vicino Acquario mantiene il contatto con la realtà. In amore, la Luna nel Cancro favorisce dichiarazioni e storie sentimentali intense. Sul lavoro, Nettuno e Urano stimolano la percezione dei cambiamenti. Grazie all'intuito e ai sogni, con preferenza per i numeri pari, il denaro non sarà un problema.