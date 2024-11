Airbnb, al Colosseo i turisti potranno combattere come veri gladiatori

Grazie a un nuovo accordo siglato tra la piattaforma di viaggi Airbnb e il Parco archeologico del Colosseo, l'Anfiteatro Flavio accoglierà veri spettacoli e combattimenti per turisti e appassionati, che potranno vestire i panni di guerrieri e gladiatori romani. In programma il 7 e l'8 maggio 2025, l'esperienza avrà una durata di tre ore

Per chi ha sempre sognato di vivere nell'antica Roma o di vestire i panni di un gladiatore, oggi questo sogno può diventare realtà. Grazie a un nuovo accordo siglato tra la piattaforma di viaggi Airbnb e il Parco archeologico del Colosseo, l'Anfiteatro Flavio tornerà a essere il teatro per eccellenza di epiche battaglie, accogliendo veri spettacoli che vedranno protagonisti turisti e appassionati, nelle vesti di audaci guerrieri e gladiatori. Tutti gli amanti della storia romana potranno così cimentarsi in questa suggestiva esperienza, della durata di tre ore, in programma il 7 e l'8 maggio 2025.

L'esperienza di Airbnb nel Colosseo

Gli interessati potranno richiedere gratuitamente la prenotazione dell'esperienza all'interno dell'Anfiteatro romano, per un massimo di 16 partecipanti (suddivisi in 8 coppie). Il programma prevede l'ingresso dei “guerrieri” nel Colosseo al tramonto, in una suggestiva e irripetibile atmosfera. I gladiatori avranno anche la possibilità di scendere nell'ipogeo, gli spazi sotterranei dove i combattenti si preparavano alla battaglia. Qui, potranno indossare l'armatura e vestire i panni di alcuni tra i più celebri guerrieri romani: mirmilloni, traci, provocator, reziari o contrarete.

Il percorso dei gladiatori nel Colosseo

I partecipanti potranno anche attraversare le viscere dell'arena romana, ripercorrendo gli storici passi di Massimo e di tanti altri guerrieri iconici, e ascoltare la sinfonia di spade e scudi dei gladiatori esperti che si affronteranno nelle battaglie. Ci sarà anche una summa rudis, un giudice che determinerà il destino di ogni guerriero, al termine dei combattimenti. Non mancherà poi il cibo, tra uva, melagrane, mandorle e noci.

Come richiedere la prenotazione

Tutti gli interessati potranno inviare una richiesta di prenotazione per l'esperienza gladiatoria al Colosseo a partire dal 27 novembre alle 15 su airbnb.com/gladiatormovie fino al 10 dicembre alle 8:59, termine oltre il quale non verranno accettate ulteriori richieste. I partecipanti devono organizzare autonomamente il viaggio di andata e ritorno per e da Roma.