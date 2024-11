TikTok Awards 2024, tutti i vincitori

Dagli schermi alla realtà, i creator più famosi sono arrivati al Palazzo del ghiaccio di Milano con stile, fascino e voglia di divertirsi. Dopo un passaggio sul pink carpet per qualche foto, i tiktoker si sono incontrati davanti agli stand delle nonne e food influencer più famose del momento: all’Antico Forno Santa Caterina di Altamura nonna Graziella e nonna Teresa salutavano gli invitati davanti alla loro pasta fatta in casa e, sorpresa, c’era anche del pane a forma di logo di Tik Tok. Non poteva mancare qualche dolcetto offerto da nonna Silvi.

Tra quiz e make up

In attesa della premiazione, i creator si sono sfidati con quiz a tema cinematografico o sportivo, foto tra le stelle di Hollywood oppure domande di fisica per ricordare l’importanza delle materie STEM (science, technology, engineering and mathematics). E se un po’ di emozione avesse rovinato il trucco, niente paura: una squadra di make up artist era pronta a intervenire creando look "brat" o "demure".

I vincitori

Dopo diverse foto in vestiti pieni di brillantini e look glamour, è ora dei premi: 10 categorie per i creator e 5 ad Awards per i migliori brand. Eléna Hazinah non ha trattenuto le lacrime salendo sul palco per ritirare il suo premio come Creator dell’anno. Arrivata su TikTok mentre era una studentessa in scambio in Usa, con la sua simpatia e il suo stile unico, Eléna ha conquistato la community, facendosi conoscere anche fuori dall'app. "Grazie mille per questa opportunità, ancora stento a crederci. TikTok mi ha letteralmente cambiato la vita e grazie alla meravigliosa community che tutti i giorni mi segue, oggi ho la possibilità di fare quello che amo e inseguire i miei sogni e di questo ne sono davvero grata. Coglierò questa occasione e responsabilità per fare del bene e portare dei messaggi positivi sul mio profilo. Grazie ancora e grazie alla mia community!" ha commentato Hazinah.