Milano, Elle Decor premia i migliori progetti di design d'interni

I migliori progetti d’interni e i loro autori sono stati celebrati durante il Best of Interiors Award di Elle Decor Italia. Al Museo del Novecento di Milano sono stati premiati i migliori talent selezionati tra oltre 160 proposte di studi internazionali.Tra i vincitori figurano la Casa in Via Giulia a Roma e il Kalida San Pau Center di Barcellona.

“Elle Decor Italia, da sempre, racconta l’evoluzione dell’interior design da più angolazioni. A partire dalla dimensione domestica, cuore del magazine, abbiamo esteso il nostro sguardo verso i luoghi del lifestyle. E spinto la ricerca oltre, includendo gli spazi del retail e quelli del lavoro, anche questi espressione dei nuovi stili di vita”, spiega Livia Peraldo Matton, direttrice di Elle Decor Italia. A contribuire alla selezione del vincitore è stata una speciale giuria composta da Elle Decor Italia, elledecor.it, Elle Decor Us, Elle Decor Japan e Dexelance, gruppo tra i leader italiani nel design, luce e arredamento di alta gamma.

Premiato lo Studio De la Villa

“È un piacere premiare lo Studio De la Villa, che con il suo bellissimo progetto ha dimostrato non solo di avere il talento che stavamo cercando, ma anche una grande capacità innovativa nell’utilizzo dei materiali”, ha affermato Giorgio Gobbi, Managing Director di Dexelance. “Ringrazio Elle Decor per averci coinvolti: sostenere Best of Interiors Award ha rappresentato per noi un’importante occasione per dare spazio alle nuove generazioni, promuovendo l’eccellenza e la creatività nel settore del design e contribuendo a supportare la nascita di una comunità di architetti e interior designer di talento”.

Il premio

I progetti vincitori del premio, scelti fra quelli inviati da oltre centosessanta studi di provenienza internazionale, hanno risposto alle 11 categorie: Apartment, Villa, City Hotel, Resort, Spa, Renovation, Restaurant, Retail, Office, Sustainable Project e New Talent. Il premio stesso è un vero e proprio oggetto di design firmato, per Elle Decor Italia, dal celebre progettista cipriota, con base a Londra, Michael Anastassiades. Realizzato dall’azienda veneta Cimento è un progetto essenziale dal segno architettonico che presenta su un lato il logo di Elle Decor Italia. Al centro, una scala scavata nella materia conduce a un interno immaginario.