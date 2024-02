Oroscopo del 16 febbraio, scopri cosa ti riservano gli astri

Sei curioso di sapere se il tuo segno zodiacale è tra i più fortunati durante questa giornata? Scoprilo attraverso l’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi, 16 febbraio.

ARIETE Oggi potresti sentire un po' di stanchezza, ma niente di grave, solo il bisogno di rilassarti. In famiglia, cerca di evitare discussioni accese a causa di idee politiche diverse. In amore, sia per i single che per le coppie, ci saranno opportunità emozionanti. Nel lavoro, chi studia avrà la possibilità di approfondire le materie umanistiche, mentre chi è nato nella terza decade dovrà impegnarsi di più nelle materie scientifiche. Per quanto riguarda il denaro, avrai più libertà nelle spese, potendo spendere in modo mirato e divertente.

TORO Oggi per voi del Toro, la famiglia è al centro dell'armonia grazie all'aiuto di Saturno e Nettuno. Evitate però discussioni ideologiche o politiche che potrebbero turbare l'atmosfera serena. In amore, si scopre sempre di più la persona accanto a voi, mentre nel lavoro, gli studi tecnico-scientifici portano a prestazioni strepitose. La questione patrimoniale si risolve con un intervento razionale e un po' di fortuna. Giove e Saturno vi guideranno positivamente.

GEMELLI Plutone e Mercurio continuano a sostenervi, specialmente se siete nati dal 21 al 27 maggio. Questa combinazione nel segno dell'Acquario vi rende particolarmente conciliatori nei confronti ideologici. Fate attenzione a non lasciarvi coinvolgere in discussioni e usate meno ironia. Nel rapporto amoroso, cercate un dialogo tranquillo per risolvere eventuali problemi. Nel lavoro, i Gemelli che studiano hanno successo nell'area tecnico-scientifica, così come nell'arte e cultura. Nel denaro, la fortuna vi sorride nel gioco.

CANCRO In questo giorno di febbraio, gli influssi benefici di Giove, Urano, Nettuno e Saturno nei segni amici del Toro e Pesci portano serenità nella vita familiare. Tuttavia, Plutone potrebbe scatenare dibattiti politici in famiglia. In amore, osate dichiararvi e vedrete sorprese positive. Nel lavoro, i Cancro possono ottenere successi nell'area linguistica e storico-filosofica grazie a Nettuno e Saturno. Per quanto riguarda le finanze, i numeri pari come il ventidue e il quarantasei potrebbero avvicinarvi a una vincita nel Lotto.

LEONE Oggi la Luna nei Gemelli vi sostiene, donandovi energia e prontezza mentale. Mettete in mostra le vostre competenze di bricolage, risolvendo problemi domestici. Evitate discussioni ideologiche familiari. In amore, riprendete bene nel pomeriggio, con una componente erotica accentuata. Gli studenti leoni ottengono ottimi risultati nelle materie tecniche e umanistiche. Evitate di tentare la fortuna al gioco, soprattutto se siete nati a luglio.

VERGINE Urano nel Toro vi sostiene, mantenendo fermezza e conciliazione. Attenzione a non lasciarvi coinvolgere in effervescenti battaglie ideologiche, specialmente se festeggiate il compleanno dal 7 al 13 settembre. Questo mese potrete godere di giorni radiosi, bilanciando famiglia, razionalità e affetto. In amore, sintonia completa per chi è nato a settembre, passione ed eros per agosto. Studenti della Vergine, Urano vi favorisce, soprattutto nella tecnica e nella storia. Spese prudenti al mattino, luna negativa nel pomeriggio.

BILANCIA La configurazione planetaria di oggi porta favori su tutta la linea. Venere, astro tutelare, continua a favorirvi. Tuttavia, potreste aver bisogno di riposo. La Luna positiva in Gemelli vi invita a rilassarvi. Plutone sollecita idee politiche in famiglia o tra le persone che frequentate. Fate attenzione a non rimanere invischiati in polemiche ideologiche o sulla giustizia sociale. In amore, favoriti l'avventura erotica e le situazioni controcorrente. I single possono contare su successi effimeri, mentre al lavoro si consiglia concentrazione negli studi. Nel denaro, potreste essere tra i più fortunati al Totocalcio.

SCORPIONE Oggi per gli Scorpioni si prospetta una giornata con alcuni ostacoli da affrontare, ma fortunatamente Nettuno porta buonumore e sensibilità. Fate attenzione a non lasciarvi coinvolgere in discussioni ideologiche che potrebbero causare polemiche. In amore, Saturno e Nettuno promettono una giornata felice con la persona amata. Sul lavoro, gli Scorpioni hanno il vento in poppa, soprattutto nelle materie umanistiche. Per quanto riguarda le finanze, è necessario fare molta attenzione a causa delle influenze negative di alcuni pianeti.

SAGITTARIO Oggi, aspetti positivi nel vostro segno grazie alla presenza di Sole, Plutone, Marte, Mercurio e Venere in Acquario. La tensione familiare si allenta mentre Nettuno può portare polemiche in famiglia o con amici intimi. Evitate discussioni accese e politiche. In amore, intesa perfetta, ma per i single il periodo può essere un po' noioso. Gli studenti sono assistiti da una buona Venere, specialmente se nati dal 25 al 30 novembre. Iniziative benefiche hanno successo.

CAPRICORNO Giornata senza contrasti planetari ma con molte stimolazioni e attività che possono confondere. Riposo notturno necessario. Attenzione a non esporti troppo e a evitare polemiche. In amore, dialogo e ascolto aiutano a superare problemi transitori. Nel lavoro, Mercurio e Saturno favoriscono l'apprendimento. Entrate attese finalmente arrivate grazie a Giove. Pensate a investire a lungo termine.

ACQUARIO Marte vi sostiene in modo positivo, permettendovi di svolgere attività all'aria aperta come il calcio, la bicicletta o la corsa. Fate attenzione alle discussioni politiche e mantenetevi distanti da giochi partigiani che potrebbero consumare le vostre energie. In amore, l'eros domina, soprattutto per coloro nati nella prima decade del segno. Per gli studenti, Saturno e Mercurio offrono un sostegno solido durante gli esami. Con sette pianeti a favore, avete buone possibilità di vincere al Lotto. Scegliete i numeri dispari in base allo Zodiaco.

PESCI Giornata promettente con transiti luminosi di Giove nel Toro; l'armonia familiare e la convivialità sono favoriti. Attenzione alle discussioni politiche e sociali, cercate di rimanere neutrali. In amore, il razionale prevale con Urano, ma Marte e Plutone intensificano il desiderio. Opportunità di lavoro per gli studiosi di febbraio e marzo. Buone prospettive finanziarie grazie alle forze celesti.