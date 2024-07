È quanto rileva una recente ricerca di Changes Unipol, elaborata da Ipsos, sulle scelte degli italiani per le vacanze estive, dalla quale emergono anche altri dati e considerazioni su questa estate 2024

Gli italiani sono già partiti o sono in partenza per le vacanze estive, gli esodi di agosto sono alle porte ma c’è anche chi in questo periodo ha deciso, per scelta o per necessità, di rimanere a casa.

Un panorama molto articolato e variegato, su cui la nuova ricerca[1] di Changes Unipol, elaborata da Ipsos, ha mirato a fare luce per raccontare il rapporto tra gli italiani e le vacanze, fotografando in particolare le scelte in termini di modalità di viaggio, destinazioni e tipologie di alloggio e le preferenze nelle modalità di prenotazione e pagamenti.

Modalità di pagamento dei pedaggi autostradali

I prossimi weekend si preannunciano, come solito, da bollino rosso o addirittura nero sulle strade italiane. Tra coloro che faranno vacanze nell’estate 2024 in auto, camper o moto, soltanto il 28% dichiara che pagherà in contanti i pedaggi autostradali. Una quota molto più alta di italiani, il 42%, preferirà invece pagare con carta (di debito, credito o prepagata), mentre un dispositivo di telepedaggio verrà utilizzato da quasi un automobilista su tre (il 32%).

Sono i Baby Boomers (tra 60 e 79 anni) i maggiori utilizzatori di dispositivi di telepedaggio, con una quota del 34%, mentre Millennials (29-43 anni) e Gen X (44-59 anni) usano soprattutto le carte, rispettivamente nel 51% e nel 50% dei casi. La scelta di pagare in contanti è presente sopra media (il 30% dei casi) nella Gen X, mentre nella Gen Z (tra 16 e 28 anni), 1 su 10 (l’11%) paga il pedaggio con il cellulare su cui ha memorizzato le proprie carte.

Chi non utilizza un dispositivo di telepedaggio indica tra le principali resistenze il fatto di viaggiare troppo poco in autostrada (nel 40% dei casi), la ridotta esperienza di code al casello (19%), il costo fisso dei dispositivi, percepito come troppo elevato (19%), e altre motivazioni quali ad esempio il non poter vedere immediatamente l’importo addebitato (8%), la percezione che le corsie dedicate non aiutino effettivamente ad evitare le code (7%) e il timore di guasti tecnici (5%). Sono soprattutto Gen X (43%) e Boomers (47%) che dichiarano di viaggiare poco e quindi di non avere l’esigenza di un dispositivo di telepedaggio.

Tra chi non usa ancora questi dispositivi, il 38% dichiara però di essere interessato a farlo in futuro: una percentuale che è più elevata per i giovani, con il 43% di interessati tra la Gen Z e il 42% tra i Millennials, fino ad arrivare al 39% della Gen X e al 27% dei Boomers.