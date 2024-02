Oroscopo del 13 febbraio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 13 febbraio.

Oggi è una giornata piena di energia rigenerante per voi, Ariete. Siete pronti a conquistare il mondo grazie all'influenza positiva della Luna nel vostro segno. Avete una forma fisica perfetta e una mente lucida. Tuttavia, dovrete affrontare alcune sfide amorose a causa delle influenze negative di Venere e Marte. Nel lavoro, potete dedicarvi ad attività che rispecchiano la vostra vera natura avventurosa. Avete la possibilità di provare fortuna al gioco grazie alla posizione favorevole di Giove.

Saturno e Venere, vostri alleati fedeli, favoriscono tendenze e aspettative, in particolare per i taurini della prima e terza decade. Controllate la forma fisica e la dieta, indulgendo meno nelle gioie gastronomiche. Amore in equilibrio dopo una situazione stressante. Lavoro stancante, relax con un classico film commedia o storico. Giove porta fortuna, provate il Lotto con numeri pari: otto, quattro, due, sei e dodici.

Oggi, diversi pianeti influenzeranno la vostra giornata. Concentratevi sulle relazioni umane, il benessere psicofisico e la vitalità. In amore, la lucidità della vostra mente vi renderà prudenti, ma attenzione ai tentatori del segno dei Pesci. Nel lavoro, godetevi un film che vi appassiona, mentre finanziariamente potrete investire con successo grazie alla vostra intuizione.

Oggi il Cancro affronta piccoli ostacoli e una variabilità planetaria, con influenze negative di Luna, Venere e Marte. L'ambito familiare presenta delle difficoltà, quindi dovete cercare un dialogo costruttivo per trovare punti di accordo soddisfacenti. Nel campo dell'amore, è meglio pazientare e non progettarvi troppo in alto, evitando illusioni sentimentali. Per rilassarvi, dedicatevi alla cultura guardando una commedia romantica. Sul fronte finanziario, gli astri suggeriscono di aspettare per tentare la fortuna al gioco.

La Luna nelle feste dell'estate stimola novità, decisioni e successi professionali per i nati dal 15 al 23 agosto. Urano sfida l'amore, ma offre opportunità di crescita. Il lavoro porta complicazioni, concediti una pausa con il film "La mia Africa". La fortuna sorride al gioco grazie alla Luna nel Leone.

Configurazione astrale positiva per i Vergine a metà febbraio. Il quadro celeste garantisce momenti di rispetto grazie all'interazione di Venere, Urano, Marte e Giove. Solo Saturno e Nettuno, dal segno dei Pesci, possono causare qualche disturbo, soprattutto nelle relazioni sociali. Nella sfera amorosa, Urano e Venere assicurano passione e slancio affettivo. Sul lavoro, i generi cinematografici che possono interessare sono vari, incluso il fantasy e la fantascienza. Prendetevi del tempo per rilassarvi guardando un film che vi siete persi. Riguardo alle finanze, evitate azzardi e scommesse. Solo pochi si azzardano con le Lotterie.

Grazie alle nuove amicizie che avete fatto nella sfera sociale, otterrete risultati positivi in futuro. Mercurio favorisce il vostro segno, garantendovi successo e socialità. Plutone vi guida nell'amore se siete nati a settembre. Inoltre, potrete dimostrare il vostro cuore coraggioso. Evitate rischi finanziari con la presenza di Luna e Venere.

Le sfide di Plutone e Giove dall'Acquario e dal Toro aggiungono pepe alle vostre azioni, trasformandovi in giocatori d'azzardo. Marte vi dona fortuna e il vostro estro funambolico vi impegna in imprese personali. In amore, pazienza, Nettuno, Saturno, Venere e Marte sono i vostri protettori d'eccezione. Al lavoro, una serata con "Che fine ha fatto Baby Jane?" vi si addice. I consigli di Marte e Saturno vi garantiranno soddisfazione finanziaria, soprattutto per la prima e la terza decade.

La vostra volontà e determinazione sono amplificate dalla Luna in aspetto positivo dall'Ariete. In amore, pianeti favorevoli vi aprono la strada per nuove conquiste sentimentali. Sul lavoro, trovate soddisfazione nelle attività che esprimono le vostre attitudini. Gestite le questioni finanziarie con equilibrio.

Nonostante la Luna in opposizione, oggi vi caratterizza un'atmosfera di armonia tanto amata. La vita familiare si gode di tranquillità e sintonia tra i membri del clan. In amore, siate pazienti e aspettate con serenità. Successi per i single nati a gennaio con l'appoggio di Marte. Buoni aspetti astrologici favoriscono relazioni complesse. Giornata ideale per rilassarsi e godersi un film, evitando spese futili.

Plutone potenzia voi, Acquario, donando grinta e vitalità. Mercurio nel vostro segno aumenta la vostra mobilità mentale. Il vostro fisico è pimpante, anche senza attività sportiva. Nell'amore, Nettuno promette occasioni fortunate e flirt interessanti. Al lavoro, preferite una serata con un buon film. Siete in un periodo propizio per il gioco d'azzardo.

I transiti positivi dei pianeti numi tutelari favoriscono una giornata eccezionale. L'amore è al top, anche se coppie stabili potrebbero essere disturbate da interferenze esterne. Nell'ambito lavorativo, trovate relax nella visione di un classico che rispecchia il vostro segno. Fate attenzione alle spese e cercate di moderarvi grazie all'aiuto di Saturno.