Oroscopo febbraio 2024, previsioni e consigli per tutti i segni

Inizia questo mese scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di febbraio 2024.

L'anno inizia con un'importante novità: Plutone entra nell'Acquario! Questo pianeta rigeneratore porterà nuova energia a coloro nati nei primi giorni dell'Ariete. I nativi più tardivi potrebbero avere dubbi sulle loro scelte di vita. Plutone guiderà un profondo cambiamento, rendendovi più sicuri. Marte vi carica di grinta. Venere regala armonia amorosa fino al 23, ma poi aggiunge un po' di pepe. Mercurio favorisce il lavoro, ma attenzione a sviste dopo il 13 febbraio. Ponderate le mosse finanziarie, chiedete mutui e prestiti.

Cari amici del Toro, il 2024 parte con successo. Accelerate il ritmo per ottenere risultati desiderati. La prima decade è favorita da Giove e Saturno, con buone opportunità, lungimiranza e determinazione. La seconda decade coglie opportunità in amore e lavoro grazie a Urano. Nettuno e Plutone stimolano creatività e motivazione. Febbraio porta novità e ottimismo. In amore, Marte accende la passione e Venere favorisce l'amore incondizionato. Nel lavoro, il periodo migliore va da metà febbraio in poi. Finanziariamente, è un momento propizio per investimenti e impegni a lungo termine, con moderata fortuna a favore.

Nel 2024, i Gemelli vedranno miglioramenti con Plutone a loro favore. Nettuno crea dissonanze con gli amici della terza decade, diffidate dalle lusinghe. Marte aumenta l'irritabilità fino al 4 febbraio. Saturno appesantisce la vita quotidiana dei Gemelli della prima decade. Venere porta insoddisfazione in amore. La prima parte del mese richiede concentrazione a causa di Mercurio. Le preoccupazioni economiche diminuiscono.

Il nuovo anno porta una ventata di rinnovamento per i Cancro, con il supporto di importanti pianeti come Giove, Urano, Nettuno e Saturno. Potrete lasciarvi trasportare dalle correnti verso i vostri obiettivi con facilità. Plutone smette di creare dissonanza, portando una nuova energia. Le relazioni amorose potrebbero diventare più appassionate ma instabili, mentre nel lavoro è consigliabile agire con discrezione. Inoltre, è importante fare attenzione alle spese in eccesso nonostante una situazione finanziaria stabile.

Questo mese porta una breve tregua rispetto al passato, dando speranza per un anno migliore. Le sfide vi spingono a dare il massimo. Urano riguarda i nati alla fine della seconda decade e mette in discussione situazioni consolidate, valutate attentamente. Giove riguarda i nati nella prima decade, evitate di sfuggire allo stress con spese eccessive. Marte e Venere influenzano positivamente l'amore e il lavoro. Prestate attenzione alle finanze prima del 23 febbraio.

Grande anno inizia con crescita in ogni settore dell'esistenza. Febbraio offre sostegno e opportunità grazie a Giove, Marte e Venere. Pieno di progetti, senza ostacoli. Terza decade: chiarimento e motivazione grazie a Plutone. Amore incerto fino al 23 febbraio, ma poi serenità. Lavoro produttivo nella seconda metà del mese. Finanze altalenanti, aspettate dopo il 14 febbraio per progetti importanti.

Per i Bilancia inizia un anno di ricostruzione. Plutone in un segno amico segna una nuova era di fiducia in se stessi. Marte portai forza e decisione, mentre l'entrata dei pianeti nel Capricorno potrebbe portare calo di vitalità. Gli amici della seconda decade saranno più liberi nella scelta delle loro energie, ma potrebbero mancare di visione lungimirante. L'ultimo periodo del segno dovrà affrontare tagli necessari per prendere il volo. In amore, Marte e Venere portano linfa vitale e serenità, mentre sul lavoro bisognerà fare attenzione ed essere punti di riferimento. Nelle finanze, l'investimento migliore è durante il buon aspetto di Venere, ma la prudenza è sempre importante.

Il 2024 porterà importanti novità per gli amici dello Scorpione, soprattutto nella tarda primavera. A febbraio i pianeti veloci rivitalizzeranno le vostre giornate, nonostante le dissonanze di Giove che renderanno un po' pessimisti i nati nella prima decade e di Urano che coinvolgerà chi è nato a cavallo tra la seconda e terza decade, generando ostacoli ai progetti in corso. Sul fronte lavorativo, Mercurio favorirà la concentrazione e l'abilità persuasiva nelle rispettive decadi. Il Sole, fino al 20, aumenterà la vitalità e le doti di leadership. Dal punto di vista finanziario, si riacquisterà stabilità, ma è consigliabile fare solo operazioni sicure.

Il Sagittario con la forza di Marte nel proprio segno, dona coraggio e voglia di esplorazione. I pianeti veloci influenzeranno il vostro umore e la vostra vita. Plutone porterà nuove prospettive per chi è nato nei primi giorni del segno. Attenzione a non farsi ingannare da persone poco trasparenti. In amore, Marte e Venere vi daranno energie erotiche irresistibili, soprattutto nella terza decade. Venere favorirà anche momenti romantici e sociali per la prima e la seconda decade. Nel lavoro, il periodo più proficuo sarà tra il 1° ed il 13 febbraio. Finanziariamente, potrete crescere ma fate attenzione fino al 23 febbraio.

Febbraio sarà un mese favorevole per il Capricorno. Nati nella prima decade, godrete del sostegno di Saturno e Giove in ogni aspetto della vostra vita. Nella seconda decade, Urano vi spingerà a prendere decisioni e dimostrare le vostre capacità. Infine, i nativi della terza decade saranno sostenuti dai favori di Nettuno, Marte e Venere. In amore, ci saranno momenti di comunione e nuove opportunità di trovare il partner ideale. Sul fronte lavorativo, Mercurio vi aiuterà a concludere progetti importanti. Le finanze saranno favorevoli e potrete fare investimenti profittevoli.

I pianeti veloci sostituiscono le dissonanze di lungo corso di Giove e Urano. Plutone sostiene i nati nella prima decade, mentre Marte sostiene quelli dal 14 al 26 febbraio. Venere, Mercurio e il Sole vivacizzano la seconda decade. La terza decade riceve doni dal cielo, soprattutto negli ultimi dieci giorni. In amore, giorni intensi dal 1° al 14 febbraio per la prima decade, dal 17 al 24 per la seconda e dal 25 al 29 per la terza. Nel lavoro, prevista una leggera flessione di energia dal 20 febbraio. Per le finanze, siete quasi pronti per fare grandi passi, ma resistete ancora un poco.

Gli amici Pesci vivono un mese favorevole, con tanti pianeti a loro favore. Saturno e Giove sostengono la prima decade, senza rallentamenti. La seconda decade gode dell'influenza positiva di Urano e del Sole. La terza decade, intuitiva grazie a Nettuno, si concentra sul lavoro, con l'aiuto di Marte. In amore, le prime due decadi costruiscono relazioni solide, mentre la terza decade esprime passione. Periodi favorevoli per incontri sono dal 9 al 16. Sul lavoro, tutti i Pesci stanno dando il massimo. I primi e gli ultimi cinque giorni del mese sono particolarmente proficui. Dal punto di vista finanziario, si ottengono risultati positivi, anche in giochi d'azzardo. Possibilità di richiedere prestiti e aumenti di stipendio, o di investire saggiamente.