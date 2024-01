Oroscopo del 19 gennaio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 19 gennaio.

Avete bisogno di consulenza esterna per una questione pratica familiare. Plutone vi invita a giocare sulla difensiva, a rimanere riservati e a non esporvi troppo. Riuscirete a trovare la soluzione grazie al vostro spirito d'iniziativa. In amore, il Sole e Plutone pongono prove sul vostro cammino, ma ricordate che avete gli strumenti per superarle. Sul fronte lavorativo, una risposta professionale è in arrivo con opportunità di crescita. Prima di investire, valutate tutti gli elementi.

Un clima familiare di fiducia e cooperazione. Oggi, con la Luna nel vostro segno, costruirete con pazienza e fiducia le basi per futuri successi. Risolverete abilmente una questione legata a una casa o un patrimonio di famiglia. Prendete cura del vostro fisico. In amore, pianificate tutto per un weekend entusiasmante con amici simpatici. Otterrete risultati straordinari nel lavoro. Gestite le questioni finanziarie con pazienza e abilità. La vostra gestione del denaro è apprezzata sia dagli amici che dalla famiglia.

Giornata serena e variabile per voi Gemelli. Stellium positivo nel segno del Toro vi sostiene, con Urano, Giove e la Luna che vi danno vitalità e amabilità nelle relazioni familiari e amicali. Nettuno può causare blocchi e nervosismo, soprattutto per la terza decade. In amore, cercate una relazione significativa. Nel lavoro, protezione e collaborazione. Fate attenzione agli eventi dal 6 al 12 giugno. Organizzatevi bene per un prossimo viaggio con la vostra dolce metà.

La Luna nel segno amico del Toro dona armonia familiare e affinità con amici fidati. Plutone ancora impegnativo nei rapporti genitoriali o con parenti. In amore, evitare dipendenza eccessiva per non allontanare la persona amata. Nel lavoro, flessibilità e competenza richieste in settori legati alla giustizia e all'amministrazione pubblica. Risoluzione di questioni finanziarie familiari con l'aiuto esterno.

La vitalità e l'attivismo caratterizzano questa fase. Venere, posizionata nel segno esplosivo del Sagittario, facilita l'affermazione per chi è nato nella terza decade. I nati nella prima decade avvertono una voglia di prendere decisioni rapide, ma la fortuna potrebbe non favorirli. In amore, sorprendete il partner con gesti travolgenti e romanticismo. Successo lavorativo per chi è nato tra l'8 e il 13 agosto. Evitate di giocare d'azzardo oggi a causa di influenze negative astrali. Meglio provarci tra due giorni.

Oggi, nonostante gli ostacoli di Saturno in Pesci, avrete successi grazie alle forze positive di Urano, Giove, Plutone e Luna. In amore, i single possono trovare stabilità e chi è in coppia avrà una connessione speciale. Nel lavoro, unite la funzionalità, la preparazione e l'ambizione per ottenere successo. Inoltre, potrete spendere il vostro denaro in modo oculato e fortunato.

Oggi è una giornata favorevole per voi grazie al raggruppamento planetario, specialmente con la positiva presenza di Venere in Sagittario. Nonostante qualche transito negativo, la vostra razionale saldezza caratteriale vi darà la forza per affrontare ogni situazione. In amore, evitate mosse azzardate fino alla sera, soprattutto se appartenete alla prima decade bilancina, cercando di conciliare le esigenze familiari con quelle della coppia. Nel lavoro, la collaborazione con il gruppo è fondamentale per ottenere i migliori risultati, soprattutto se festeggiate il compleanno tra il 24 settembre e il 7 ottobre. Per quanto riguarda le finanze, è consigliato investire i guadagni in un progetto immobiliare che vi impegnerà nel futuro, scegliendo la destinazione più congrua.

Saturno, amico fedele, nel segno Pesci, porta benessere psicofisico. Equilibrio, razionalità e rispetto si raddoppiano in famiglia. Giornata positiva. In amore voglia di avventura e flirt, cambiamenti per alcuni. Vincerete concorrenti con azione potente. Proposta affare allettante, decisione assistita da Saturno.

Oggi il cielo vi sorride con Venere nel vostro segno. In amore, coppie vivranno un ritorno di fiamma coinvolgente. Single avranno opportunità d'incontrare nuove persone grazie all'aiuto di amici. Nel lavoro, Mercurio e Venere offrono una grande opportunità di successo. Per quanto riguarda le finanze, la fortuna sorride a chi vuole provare il gioco.

Le energie celesti attuali offrono una straordinaria opportunità per mettervi in mostra e trionfare come solo voi sapete fare. In amore, grazie a Marte, avrete un fascino irresistibile, soprattutto se siete nati dal 25 al 31 dicembre. Sul lavoro, beneficerete di un momento eccezionale e potrete cogliere opportunità. Per quanto riguarda le finanze, pianificate con equilibrio un viaggio che richiede risorse economiche.

Transiti discreti, eccetto per Giove - Urano in angolo negativo a gennaio nella terza decade. Marte aumenta il fascino e il sex appeal per l'Acquario della prima decade. Nuove opportunità amorose creano indecisione. Rivoluzionamento nel lavoro e cambiamenti significativi. Riduzione del debito con afflusso di denaro.

Oggi, energie positive grazie alle posizioni planetarie. Mercurio in Capricorno favorisce l'armonia familiare, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Nuove amicizie arricchiranno il vostro circolo sociale. In amore, se nati nella terza decade o a febbraio, serata coinvolgente grazie a Urano in Toro. Ignorate i pettegolezzi in ufficio, concentratevi sul lavoro dimostrando che erano solo voci infondate. Affrontate le questioni finanziarie familiari con affetto e decisione, guadagnando la fiducia di tutti.