Oroscopo del 16 gennaio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 15 gennaio.

Venere nel sagittario porta volontà e entusiasmo al segno dell'ariete. I film western rappresentano l'anima combattiva dell'ariete. In amore, la sintonia non verbale è forte. Al lavoro, l'intuito aiuta a risolvere enigmi e si riceve stima dai colleghi. Nel denaro, il gioco porta fortuna.

Una giornata tranquilla prelude a un periodo migliore con l'imminente mutata posizione della Luna nel vostro segno. L'amore è positivo, i pianeti sono favorevoli. Nel lavoro, la vostra bontà suscita simpatie e avete il sostegno di Giove, Saturno e Urano. Fate attenzione alle spese, soprattutto i taurini con compleanno tra il 22 aprile e il 3 maggio.

La Luna in Ariete rende il vostro comportamento fluido e vivace nel contesto sociale e mondano, soprattutto se siete nati tra il 24 maggio e il 2 giugno. Tuttavia, l'aspetto dissonante di Venere vi porta a non riuscire a scegliere e godere pienamente degli eventi a cui parteciperete, soprattutto se festeggiate il compleanno tra il 9 e il 12 giugno. Nonostante ciò, la giornata è frizzante e stimolante e la saprete apprezzare fino in fondo. In amore, il vostro stile flirtante è irresistibile. Al lavoro, la vostra intuizione vi aiuta a risolvere una situazione complicata recentemente. Fate attenzione alle finanze e non spendete più di quanto possedete.

Oggi, diverse influenze planetarie sfavorevoli possono causare una generica stanchezza per le persone di tutti e tre i decani del segno zodiacale. Tuttavia, altri astri sono al vostro fianco. In amore, cercate di essere sinceri con il vostro partner e avvicinatevi per un dialogo aperto. Per quanto riguarda il lavoro, potreste sentire un po' di fatica e richiedere pazienza per raggiungere i vostri obiettivi. Nel campo finanziario, evitate di rischiare i vostri soldi in giochi d'azzardo.

Venere nel segno amico del Sagittario rende oggi il Leone più caloroso e vitale del solito. Capacità speciali emergono in tutti i campi. Il genere biografico ed epico corrisponde perfettamente al Leone, films come Ben Hur e Quo Vadis? rispecchiano la natura del segno. Un amore intenso si basa sull'ascolto, mentre nel lavoro si ottengono riconoscimenti e stima dai superiori. Nel denaro, evitate mosse azzardate e cercate consigli competenti.

Un'ottima giornata in arrivo per i nati a agosto, con i pianeti favorevoli a garantire un orizzonte astrale positivo. In amore, Urano vi spinge ad osare, soprattutto per i nati a settembre. La vostra personalità silente e modesta si riflette nel genere cinematografico del romanzo storico, come "Un cuore in inverno". Sul lavoro, il Sole nel Capricorno vi fa primeggiare senza cercare troppa attenzione. Approfittate della vostra professionalità apprezzata per raggiungere grandi traguardi. Grazie a Giove nel Toro, potrete spendere il vostro denaro in modo mirato, ottenendo un ottimo rapporto qualità-prezzo, soprattutto per i nati ad agosto.

Venere esalta energia e salute al Sagittario, con sorprese per i nativi di ottobre. Nel campo sentimentale, cautela nel proporre iniziative al partner. La Bilancia trova affinità nella commedia sentimentale, consigliando il capolavoro di Lelouch del '66. Al lavoro, evitate polemiche e concentratevi sul tranquillo vivere. Evitate rischi al gioco, la Luna vi ostacola in vincite.

I pianeti si allineano oggi a vostro favore. Anche in caso di ostacoli, riuscirete a gestire le questioni urgenti con calma e a salvaguardare i vostri interessi. Gli amanti dello Scorpione prediligono i generi di spy-story, thriller, poliziesco e film sulla malavita. Nell'amore, dimostrate grande dolcezza non solo nella sfera sessuale. Sul lavoro, affrontate un confronto con un collega senza lasciarvi coinvolgere e fate attenzione alle finanze per non sperperare troppo denaro.

L'energia familiare vi supporta in iniziative ben accolte. La Luna in Ariete e Marte in Capricorno stimolano il vostro animo. Il genere cinematografico che si confà al Sagittario è l'azione, come Mad Max con Tina Turner e Django con Franco Nero. Serata magica con la Luna Ariete, sia per relazioni stabili che incontri occasionali. Momento strepitoso professionalmente, scalando la carriera. Luna e Marte facilitano il percorso. Cielo benefico favorevole al gioco. Provate il Superenalotto, soprattutto se nati nella seconda decade.

Transiti giornalieri mediamente positivi. Situazioni familiari risolte. Meno impegni mondani. Generi cinematografici consigliati: thriller, gialli, rievocazioni storiche. "L'ufficiale e la spia" consigliato. Amore sincero per i Capricorno. Successi erotici per i nati a dicembre. Moderazione nel lavoro. Fortuna al gioco tra tre giorni.

Con l'influenza positiva della Luna in Ariete, vivrete una giornata armonica. I generi cinematografici che si sposano meglio con il vostro segno sono fantascienza psicologica, temi sociali e battaglie civili e politiche. "Cloud Atlas" e "Suffragette" sono film che riflettono questi interessi. In amore, siate pazienti e comprensivi verso il partner. Nel lavoro, risolvete i problemi con diplomazia, mentre finanziariamente potete tentare la fortuna al Lotto.

Scenario celeste benedicente con pianeti favorevoli. Osate senza paura. Il vostro segno dei Pesci si associa alla commedia romantica e alla fantascienza. Consigliato il film "L'esercito delle 12 scimmie" del 1995. In amore, completa sintonia col partner. Nel lavoro, aiuto al collega in difficoltà. Abbiate prudenza nelle spese.